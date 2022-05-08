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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تعرف على قائمة السيارات المستوردة الأكثر مبيعا في مصر خلال 2022

مبيعات السيارات المستوردة
مبيعات السيارات المستوردة

أعلن تقرير مجلس معلومات سوق السيارات المصري الأميك ، عن القائمة الكاملة للسيارات المستوردة الأكثر مبيعاً بمصر في 2022 ، في الربع الأول من عام 2022. 

وأضاف تقرير مجلس معلومات سوق السيارات المصري الأميك ، ان مبيعات السيارات المستوردة بمصر في الربع الأول من 2022 ، وصلت إلى 40.871 ألف سيارة بنمو بنسبة 10% تقريباً ، عن نفس الفترة من عام 2021 ، والتى تم بيع قرابة 37 ألف سيارة مستوردة خلالها.

وأوضح تقرير الأميك ان شركة سوزوكي اليابانية تصدرت قائمة السيارات المستوردة الأكثر مبيعاً في مصر خلال 2022 ، ببيع 7040 الف سيارة خلال الربع الاول من العام الجارى .

وجاء ترتيب مبيعات السيارات المستوردة بمصر كالتالي.. 

 

1- سوزوكي بعدد بيع  7040 ألف سيارة.

 

2- فيات بعدد بيع  4829 ألف سيارة.

 

3- كيا بعدد بيع  4676 ألف سيارة. 

 

4- تويوتا بعدد بيع  4445 ألف سيارة. 

 

5- MG  بعدد بيع  3823 ألف سيارة. 

 

6- هيونداي بعدد بيع  3567 ألف سيارة. 

 

7- بيجو بعدد بيع  3567 ألف سيارة.

 

8- رينو بعدد بيع  2091 ألف سيارة.

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