تعرف على قائمة السيارات المستوردة الأكثر مبيعا في مصر خلال 2022

أعلن تقرير مجلس معلومات سوق السيارات المصري الأميك ، عن القائمة الكاملة للسيارات المستوردة الأكثر مبيعاً بمصر في 2022 ، في الربع الأول من عام 2022.

وأضاف تقرير مجلس معلومات سوق السيارات المصري الأميك ، ان مبيعات السيارات المستوردة بمصر في الربع الأول من 2022 ، وصلت إلى 40.871 ألف سيارة بنمو بنسبة 10% تقريباً ، عن نفس الفترة من عام 2021 ، والتى تم بيع قرابة 37 ألف سيارة مستوردة خلالها.

وأوضح تقرير الأميك ان شركة سوزوكي اليابانية تصدرت قائمة السيارات المستوردة الأكثر مبيعاً في مصر خلال 2022 ، ببيع 7040 الف سيارة خلال الربع الاول من العام الجارى .

وجاء ترتيب مبيعات السيارات المستوردة بمصر كالتالي..

1- سوزوكي بعدد بيع 7040 ألف سيارة.

2- فيات بعدد بيع 4829 ألف سيارة.

3- كيا بعدد بيع 4676 ألف سيارة.

4- تويوتا بعدد بيع 4445 ألف سيارة.

5- MG بعدد بيع 3823 ألف سيارة.

6- هيونداي بعدد بيع 3567 ألف سيارة.

7- بيجو بعدد بيع 3567 ألف سيارة.

8- رينو بعدد بيع 2091 ألف سيارة.