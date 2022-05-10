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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسعار ومواصفات تويوتا بيلتا موديل 2022 بالسوق المصري .. صور

اسعار ومواصفات تويوتا
اسعار ومواصفات تويوتا بيلتا موديل 2022 بالسوق المصري .. صور

تنتمي السيارة تويوتا بيلتا موديل 2022 إلى فئة السيدان، وتقدم داخل السوق المصري عبر فئتين من التجهيزات وهم ACTIVE و SMART، وتعد هذه النسخة واحدة من احدث الاصدارات المطروحة من قبل الصانع الياباني، والتي تتشابه إلى حد كبير من السيارة سياز من سوزوكي.

تويوتا بيلتا موديل 2022

مواصفات السيارة تويوتا بيلتا موديل 2022 

 

تعتمد السيارة تويوتا بيلتا موديل 2022 على محرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 103 حصانا، و 138 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي من 4 سرعات بتقنية الدفع الامامي.

تويوتا بيلتا موديل 2022

وتتسارع السيارة تويوتا بيلتا موديل 2022 من نقطة السكون 0 وصولًا لسرعة 100 كم/ساعة في مدة زمنية تستغرق 12 ثانية، بينما تأتي السيارة بطول كلي يبلغ 4490 مم، وبعرض يبلغ 1730 مم، و 1475 مم للارتفاع، مع مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 478 لترًا.

 

وترتكز السيارة تويوتا بيلتا موديل 2022 على جنوط رياضية تتراوح بين 15 و 16 بوصة، وتضم مرايات جانبية كهربائية التحكم، وزجاج كهربائي، وقفل مركزي، بالاضافة إلى نظام مكابح ABS مانع للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني EBD، وزجاج كهربائي، ونظام إيموبليزر ضد السرقة.

تويوتا بيلتا موديل 2022

وتضم السيارة تويوتا بيلتا موديل 2022 عدد 2 من الوسائد الهوائية AIRBAGS، ونظام صوتي وترفيهي، بالاضافة إلى تجهيزات اخرى مثل شاشة عرض الوسائط التي يبلغ قياسها 7 بوصة، ومثبت سرعة، وزر تفعيل وايقاف المحرك، وحساسات ركن خلفية مدعومة بكاميرا، وامكانية دخول واغلاق السيارة بدون مفتاح.

 

أسعار السيارة تويوتا بيلتا موديل 2022 بالسوق المصري

 

الفئة الأولى ACTIVE تويوتا بيلتا موديل 2022 بقيمة قدرها 285,000 جنيه.

الفئة الثانية SMART تويوتا بيلتا موديل 2022 بقيمة قدرها 320,000 جنيه.

تويوتا بيلتا موديل 2022
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