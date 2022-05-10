مهندس يثير الجدل بوضع صورة نفادي في سيرته الذاتية.. شاهد

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي واقعة غريبة لسيرة ذاتية أثارت الجدل بين رواد السوشيال ميديا ،حيث أرسل أحد المهندسين سيرته الذاتية لإحدى الشركات، ولكنه استبدل صورة الشخصية بصورة نفادي وهي الشخصية التي جسدها الفنان حاتم صلاح في مسلسل “الكبير أوي 6” الذي عرض في رمضان الماضي.

وشارك حسن يوسف، مسئول الموارد البشرية في إحدى الشركات، عبر حسابه على موقع الوظائف الشهير LinkedIn، صورة من السيرة الذاتية للمهندس.

و انتقد يوسف هذا الفعل قائلا : “إحنا ليه ممكن نستقبل سي في من مهندس مستهتر أو بيستعبط بالشكل ده، حتى لو هو حط الصورة بتاعته في السي في بالغلط، هل معقول هيبعته لشغل من غير ما يبص هو باعت إيه، ليه سلوك واستهتار الناس أصبح بالطريقة دي”.

وأثارت السيرة الذاتية انتشار و جدلا كبيرا، حيث رأى البعض أن المهندس مبدع وابتكر طريقة جديدة للفت الانتباه، كما وجد البعض انة تصرف خطا وغير مقبول .