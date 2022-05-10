سيد معوض: لابد أن يكون لمصر كوادر قوية داخل كاف

يرى سيد معوض لاعب منتخب مصر ونادي الأهلي السابق، أن الاتحاد المصري لكرة القدم، ليس لديه أي تأثير داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، مشيرًا إلى هزيمة مصر في معظم السباقات التي دخلها في القضايا الجدلية داخل "كاف".

ودلل سيد معوض خلال وجوده ضيفًا ببرنامج بوكس تو بوكس، والذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، والمذاع على فضائية ETC، على حديثه، بذكر 4 أدلة، بداية من تغيير قاعدة احتساب المتأهل عام 2009، لحسم المتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2010.

وأضاف سيد معوض، قوانين كاف تؤكد إقامة السوبر الإفريقي على أرض بطل دوري أبطال إفريقيا، آخر مباريتين للسوبر الإفريقي احتضنتها قطر، والآن كاف حدد نهائي دوري أبطال إفريقيا في المغرب قبل أيام من المباراة، واقتراب الوداد من التأهل للنهائي.

وأتم سيد معوض، نمتلك هاني أبوريدة في الاتحاد الدولي لكرة القدم وكذلك في المكتب التنفيذي لـ"كاف"، لابد أن يظهر تأثيره في المواعيد الكبرى".