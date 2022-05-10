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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

بعد وفاة مارينا صلاح.. جمال شعبان يوضع الإسعافات الأولية لحساسية صبغات العين

الدكتور جمال شعبان،
الدكتور جمال شعبان، استشاري أمراض القلب، وعميد معهد القلب ال

أثيرت حالة من الجدل والرعب خلال الساعات الماضية عقب وفاة فتاة تدعى مارينا  صلاح، بعد إجراء أشعة صبغة على عينيها، في إحدى مستشفيات العيون.

 

الإسعافات الأولية للحساسية الناتجة عن صبغة العين

 

وعلق الدكتور جمال شعبان، استشاري أمراض القلب، وعميد معهد القلب السابق، على حادث وفاة مارينا صلاح، أنه عند حدوث حساسية Anaphylaxis بسبب أي دواء أو صبغة يجب إجراء إسعافات أولية.

 

بعد وفاة مارينا صلاح..مخاطر أشعة صبغة العين والممنوعين منها

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وتابع شعبان في منشور له عبر حسابه الرسمي على قيس بوك، ان الإسعاف الأساسي في حالة حساسية Anaphylaxis  الناتج عن صبغات العين هي حقن الأدرينالين epinephrine في العضل أو في الوريد ببطء .

 

مارينا  صلاح


وأشار شعبان، إلى أن الكورتيزون ومضادات الهستامين تقع تحت بند المكملات adjuvant .

 

الإسعافات الأولية للحساسية الناتجة عن صبغة العين


ويعتبر رد الفعل الأكثر شيوعًا  بعد إجراء أشعة صبغة  على العين هو الغثيان والقيء، وجفاف الفم أو زيادة إفراز اللعاب وزيادة معدل ضربات القلب والعطس. في حالات نادرة ، يكون هناك رد فعل تحسسي خطير ،  ويشمل ما يلي :

تورم الحنجرة
قشعريرة
صعوبة في التنفس
إغماء
مشكلة في الدورة الدموية
سرطان
اعتلال الشبكية السكري
الضمور البقعي
ضغط دم مرتفع
ورم
تضخم الشعيرات الدموية في شبكية العين
تورم القرص البصري
توقف القلب والموت

مارينا صلاح صبغة العين الاسعافات الاولية الأدرينالين ​​​​​​​health

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