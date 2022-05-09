بعد وفاة مارينا صلاح..مخاطر أشعة صبغة العين والممنوعين منها

حالة من الجدل أثيرت خلال الساعات الماضية عقب وفاة فتاة تدعى مارينا صلاح، بعد إجراء أشعة صبغة على عينيها، في إحدى مستشفيات العيون.

وحسب التقارير الطبية، أن إجراء أشعة صبغة على العين تحتاج إلى بعض الخطوات قبلها، مثل التأكد من عدم تناول أي مكملات عشبية أو تناول أدوية، وإجراء اختبار للتأكد من عدم معاناة المريض من حساسية اليود، والتأكد من عدم ارتداء العدسات اللاصقة لفترة طويلة، والحوامل أيضا ممنوعين من إجراء هذا النوع من الأشعة على العين، لانه ضار بالجنين.

ما هي مخاطر أشعة صبغة العين ؟

رد الفعل الأكثر شيوعًا هو الغثيان والقيء. قد تعاني أيضًا من جفاف الفم أو زيادة إفراز اللعاب وزيادة معدل ضربات القلب والعطس. في حالات نادرة ، قد يكون لديك رد فعل تحسسي خطير ، والذي يمكن أن يشمل ما يلي:

تورم الحنجرة

قشعريرة

صعوبة في التنفس

إغماء

مشكلة في الدورة الدموية

سرطان

اعتلال الشبكية السكري

الضمور البقعي

ضغط دم مرتفع

ورم

تضخم الشعيرات الدموية في شبكية العين

تورم القرص البصري

توقف القلب والموت

قصة مارينا صلاح



وكانت أجهزة الامن قد تلقت بلاغا من أسرة سيدة لم تتخطي عامها ال ٢٩ متزوجة و لديها طفل صغير قرروا بوفاتها اثر خضوعها لأشعة صبغة دون اجراء اختبار حساسية مسبق الأمر الذي تسبب في دخولها في حالة حرجة توقف بسببها القلب و تم وضعها علي اجهزة اعاشة حتي وافتها المنية خلال ساعات .

واتهمت أسرة السيدة المتوفاة أن هناك خطأ طبي قد حدث حيث اتهموا المسئولين بالمستشفي بالتسبب في تدهور حالتها نتيجة أهمال طبي حسبما ذكروا في بلاغهم

وطالبوا في بلاغهم بالتحقيق في الواقعة واستدعاء المتورطين فيها ، مؤكدين انها دخلت المستشفي علي قدميها وخرجت منها تصرخ ل زوجها قائلة ( الحقني انا بموت ).

تم تحرير محضر ، علي الفور أجرت النيابة العامة تحقيقات موسعه في البلاغ لكشف ملابسات الحادث وضبط المتورطين.