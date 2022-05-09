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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بعد وفاة مارينا صلاح.. التحقيق في بلاغ ضد مستشفى عيون شهير بالقاهرة

مارينا صلاح
مارينا صلاح

تقدمت أسرة السيدة مارينا صلاح ببلاغ تتهم فيه مستشفى شهير بالوقوف وراء وفاة نجلتهم بسبب خطأ طبي.

وكانت أجهزة الأمن قد تلقت بلاغا من أسرة السيدة مارينا صلاح التي لم تتعدى عامها الـ ٢٩ متزوجة، ولديها طفل صغير أقروا بوفاتها إثر خضوعها لأشعة صبغة دون إجراء اختبار حساسية مسبق، الأمر الذي تسبب في دخولها في حالة حرجة توقف بسببها القلب، وتم وضعها على أجهزة إعاشة حتى وافتها المنية خلال ساعات .

وقالت أسرة السيدة المتوفاة، إن الوفاة جاءت نتيجة خطأ طبي قد حدث، حيث اتهموا المسئولين بالمستشفى بالتسبب في تدهور حالتها نتيجة إهمال طبي حسبما ذكروا في بلاغهم.

وطالبوا في بلاغهم بالتحقيق في الواقعة واستدعاء المتورطين فيها، مؤكدين أنها دخلت المستشفى على قدميها وخرجت منها تصرخ لزوجها قائلة ( ألحقني أنا بموت ).

تم تحرير محضر على الفور، وأجرت النيابة العامة تحقيقات موسعة في البلاغ لكشف ملابسات الحادث وضبط المتورطين.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي العديد من المعلومات تفيد بوفاة سيدة تدعى مارينا صلاح نتيجة خطأ طبي مطالبين بعودة حقها ، مناشدين النائب العام بسرعة التدخل لعودة حقها.

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