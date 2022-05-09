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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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لكن الصبغة قد تتسبب فى رشح للجسم لمن لديهم حساسية

أستاذ جراحة العيون عن وفاة مارينا صلاح: حالة نادرة

جراحة عيون
جراحة عيون

قال الدكتور محمد صلاح الدين أستاذ جراحة العيون، إنه لابد من إجراء اختبار للحساسية ووظائف الكلى قبل الصبغة، مضيفا أن الصبغة قد تسبب في رشح للجسم لمن لديهم حساسية.

وأضاف  محمد صلاح الدين، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أنه لابد من إجراءات احتياطية عند الحقن بالصبغة.

وتابع الدكتور محمد صلاح الدين أستاذ جراحة العيون، أن اختبار الحساسية يمنع حدوث مضاعفات عند الحقن بالصبغة، لافتا إلى أن مستشفيات العيون مثل التي حدثت بها الحادثة لا يوجد بها غرفة رعاية مركزة.

وأكمل الدكتور محمد صلاح الدين أستاذ جراحة العيون، أن اختبار الحساسية يمنع حدوث مضاعفات عند حقن الصبغة، ووفاة مارينا صلاح حالة نادرة، ولكن الصبغة قد تتسبب فى رشح للجسم لمن لديهم حساسية.
 

فيما علق الإعلامي أحمد موسى، على واقعة وفاة مارينا صلاح في إحدى مستشفيات العيون الخاصة الشهيرة، قائلا :"واقعة مؤسفة، وعايزين نعرف إيه اللي حصل".

وأضاف أحمد موسى، في برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن سيدة دخلت مستشفى خاص لعمل صبغة على أعينها تدعى مارينا صلاح وتوفيت مارينا في مستشفى عيون شهيرة خاصة.

وتابع الإعلامي أحمد موسى، أنه تواصل مع وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة، وأبلغه أنه يتم التحقيق في الواقعة ولجنة مشكلة على أعلى مستوى وينتظر تقرير اللجنة الفنية و يتم اتخاذ قرارات.

وأكمل الإعلامي أحمد موسى، أن المطلوب العدالة وحق مارينا لا يضيع ولا أحد يسمح بأن حق مارينا يضيع. 

محمد صلاح ذ جراحة العيون اختبار للحساسية وظائف الكلى لحقن بالصبغة

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