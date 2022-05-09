تعليق ناري من أحمد موسى بعد وفاة مارينا صلاح

علق الإعلامي أحمد موسى، على واقعة وفاة مارينا صلاح في احدى المستشفيات العيون الخاصة الشهيرة، قائلا :"واقعة مؤسفة، وعايزين نعرف إيه اللي حصل".

وأضاف أحمد موسى، في برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن سيدة دخلت مستشفى خاص لعمل صبغة على أعينها تدعى مارينا صلاح وتوفيت مارينا في مستشفى عيون شهيرة خاصة.

وتابع الإعلامي أحمد موسى، أنه وتواصل مع وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة، وأبلغني أنه يتم التحقيق في الواقعة ولجنة مشكلة على أعلى مستوى وينتظر تقرير اللجنة الفنية و يتم اتخاذ قرارات.

وأكمل الإعلامي أحمد موسى، أن المطلوب العدالة وحق مارينا لا يضيع ولا أحد يسمح بأن حق مارينا يضيع.

