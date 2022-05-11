حلويات سورية.. طريقة عمل حلى مفركة جوز الهند

تعتبر طريقة عمل حلى مفركة جوز الهند من الوصفات الشهية والسريعة، وهي من الوصفات السورية الشهيرة، ويمكن تحضيرها في المنزل، وسوف تنال إعجاب الكبار والصغار، واليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية..



وقدم الشيف سنان بطرس طريقة عمل حلى مفركة جوز الهند، وهي من الحلويات السورية، والتي لا يتشغرق وت تحضيرها وتطهيها أكثر من 40 ديقة، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 4 أشخاص.



طريقة عمل حلى مفركة جوز الهند



طريقة عمل حلى مفركة جوز الهند



مقادير طريقة عمل حلى مفركة جوز الهند :

2 كوب برش جوز الهند

كوب سكر بودرة

100 غ زبدة

فستق حلبي للتزيين

مقادير الشيرة :

¾ كول سكر

½ كوب ماء

ملعقة ماء ورد



طريقة عمل حلى مفركة جوز الهند :

- لعمل القطر في وعاء على النار نضع الماء والسكر ونوم بالتحريك حتى يصبح القوام ثخيناً.

- بعد الغليان يضاف ماء الورد ثم يرفع من على النار ونتركه جانباً.

- في وعاء على النار نديب الزبدة.

- يضاف جوز الهند وترك حتى يتحمص ويتغير لونه.

- يضاف السكر البودرة بالتدريج مع استمرار التقليب.

- يضاف الشيرة ونستمر في التحريك.

- تترك الوعاء على النار مع التحريك المستمر لمدة 7 دقائق.

- نرفع الوعاء من على النار ليصبح جاهزاً للتقديم.

- نقطع بالشكل الذي تفضلينه، ونزين حلى مفركة جوز الهند بالفستق عند التقديم.