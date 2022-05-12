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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أحلى من الجاهز.. طريقة عمل التوست الأبيض في المنزل

طريقة عمل التوست
طريقة عمل التوست الأبيض

التوست الأبيض من المعجنات الشهية و اللذيذة التي يفضل تناولها الكثير من الأشخاص سواء الكبار أو الصغار مما يدفع العديد إلي شرائها من الأسواق والمحلات.

قدمت الشيف سارة عبد السلام، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل التوست الأبيض في المنزل بأسهل الخطوات.

 

مقادير التوست الأبيض


٣ كوب دقيق 
كوب حليب 
٣ ملعقة كبيرة زبده سايحة 
٢ ملعقة صغيرة خميره 
ملعقة كبيرة سكر
نصف ملعقة صغيرة ملح 
نصف ملعقة صغيرة بيكينج بودر 
ماء دافئ للعجن
للوجه:
بيضة 
حليب 
رشة قهوة سريعة الذوبان 


طريقة التحضير  التوست الأبيض


تخلط كل المكونات الجافة معاً ومن ثم تضاف الزبده ويضاف الحليب ونبدأ في العجن. 

يضاف الماء الدافئ تدريجياً أثناء العجن حتى تتجمع العجينه. 

تعجن العجينه حوالي ١٠ دقائق حتى تنعم العجينه تماماً وتتجانس.

 تكور العجينه وتنقل لطبق مرشوش بالدقيق وتترك لتختمر حتى تتضاعف في الحجم. 
تحضر صينية كيك طويله (صينية إنجلش كيك) وتدهن بالزبده. 

يسخن الفرن على أعلى درجة حرارة.
بعد تمام التخمير تنقل العجينه على سطح مرشوش بالدقيق. 

تفرد العجينه بشكل مستطيل وبسمك متوسط.

 تلف العجينه على شكل رول وتغلق الأطراف.

 تنقل العجينه للصينيه المدهونه وتترك لتختمر مره أخرى حتى تملئ الصينيه تماماً تدهن بخليط الوجه. 
يرش وجه العجينه ببخاخ ماء وتخبز في فرن ساخن على درجة حرارة ٢٢٠ على رف في منتصف الفرن وبحرارة من الأسفل. 

يرش الوجه بالماء مره أخرى أثناء الخبز. 

يترك رغيف التوسف في الفرن حتى يرتفع ويحمر.
بعد تمام الخبز يرفع رغيف التوست من الفرن ويرش بالماء. 

يغطى رغيف التوست بورق الفويل ويترك ليهدأ من الحرارة.

 ينقل التوست من صينية الخبز ويقطع حسب الرغبه.

التوست الأبيض مقادير التوست الأبيض طريقة التحضير التوست الأبيض Food Groceries الشيف سارة عبد السلام

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