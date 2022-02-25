عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

سهل و شهي .. طريقة عمل توست الدجاج

طريقة عمل توست الدجاج
طريقة عمل توست الدجاج

توست الدجاج من الأطباق التي تتميز بمذاق شهي و لذيذ و يمكنك إعدادها و تقديمها لأفراد أسرتك أو ضيوفك في المنزل.

قدمت الشيف نورا السادات مقدمة برنامج عمايل إيديا المذاع على قناة سي بي سي طريقة عمل توست الدجاج بأسهل الخطوات وأقل المكونات أيضا.


مقادير توست الدجاج


توست 

8 دجاج صدور مخلي 

بصل مبشور

 بقسماط 

بيض 

دقيق 

بابريكا 

ثوم بودرة 

كاري بودرة

 لبن 

خل 

خس

 كرنب احمر 

مايونيز 

هوت صوص 

بقدونس

 بصل اخضر 

زيت للقلى

ملح - فلفل أسود 


طريقة تحضير توست الدجاج


- تتبل شرائح اللحمة بالبصل المبشور والملح والفلفل الأسود واللبن

- تغطى وتترك في الثلاجة عدة ساعات لتتبل

- يضاف البيض ويقلب الخليط

- يخلط الدقيق والبقسماط والبابريكا وبودرة الثوم والكاري

-تقلب قطع الدجاج في الخليط

- تقلى في الزيت على النار

للسلطة :

- تخلط شرائح الخس والكرنب في طبق التقديم مع البصل الأخضر والبقدونس المفروم

- يضاف الملح والفلفل الأسود والزيت

للصوص

- يخلط المايونيز والهوت صوص ورشة فلفل أسود

- تدهن شرائح الخبز بخليط الهوت صوص

- تضاف شرائح الخس وقطع الدجاج وطبقة أخرى من التوست

- يوضع الساندوتش على الجريل

-يقدم التوست مع السلطة

 

توست الدجاج طريقة عمل توست الدجاج الشيف نورا السادات مقادير توست الدجاج طريقة تحضير توست الدجاج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد سيطرة روسيا عليها.. أوكرانيا تعلن ارتفاع مستويات الإشعاع في محطة تشيرنوبل

التموين تطالب هؤلاء بسرعة تحديث بياناتهم قبل توقف بطاقة الدعم

توجيه عاجل من الرئيس السيسي بإنهاء محاور ومشروعات قبل شهر رمضان

كيروش يقرر ضم 24 لاعبا فقط في قائمة منتخب مصر أمام السنغال

شافها في وضع مخل| جزار يقتل ابنته بـ شومة ومفاجأة من والدتها

بالتزامن مع الغزو الروسي.. 9 طائرات صينية تخترق المجال الجوي لتايوان

أسعار الذهب اليوم الجمعة 25-2-2022

تركيا ترد على طلب أوكرانيا بإغلاق مضيقي البوسفور والدردنيل أمام روسيا

موضوعات متعلقة

صحي ولذيذ.. طريقة عمل توست بالأفوكادو والفيتا وصوص البلسميك

للرجيم .. في دقائق حضري توست صحي ببذور الكتان

ترشيحاتنا

صحفية فرنسية: القنوات الأوروبية ترفض إذاعة قصف قوات كييف للمدنيين في دونباس شرق أوكرانيا

أخبار التكنولوجيا| تسريبات مصورة تكشف مواصفات مميزة لهاتف Oppo Reno7.. وكيفية تحميل تطبيق VidMate على هاتفك

الأوقاف: "الزكاة والصدقات ودورهما في التنمية المجتمعية" موضوع خطبة الجمعة القادمة

استعدادا للمقاصة.. الإسماعيلي يخوض التدريبات على فترتين

انتخابات المهندسين 2022.. إقبال ملحوظ وإنهاء خصومة "ضاحي وعثمان"

حكم من نذر 10% من راتبه لكن تعذر.. الإفتاء تجيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ما بين التخلي والبقاء والزمالك والرجاء.. هل يرحل معين الشعباني عن المصري البورسعيدي؟

ابنة عائلة الإنتاج الفني بلا عمل.. حكاية رشا سامي العدل مع بيع المأكولات في دهب

عمرو دياب يحتفل بصفقته الجديدة مع جمهور السعودية بموسم الرياض.. صور

كيف عاد الفنان محمود الجندي من طريق الإلحاد.. وسبب انفصاله عن عبلة كامل؟

فيديو

فيديو جراف.. هل ينتقل محمد صلاح إلى ريال مدريد؟

فيديو جراف.. كوريا الشمالية تتخلص من التقويم الميلادي.. ما القصة

فيديو جراف| شروط تذكرتي لحضور مباراة مصر والسنغال.. تعرف عليها

أكثر من 200 هجمة.. تفاصيل الحرب البرية الجوية على أوكرانيا |فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

هل قرر العالم طي صفحة كورونا؟

نهال علام

الجمهورية الجديدة (١)

احمد النومى

مقبرة الإرهاب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا نتفليكس والعقول الخربة

علاءالشال

وكونوا مع الصادقين

محمد مندور

حياة كريمة والمجمعات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 17 "

عبد المعطى أحمد

الأزمة الأوكرانية حرب أم سلام؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ