سهل و شهي .. طريقة عمل توست الدجاج

توست الدجاج من الأطباق التي تتميز بمذاق شهي و لذيذ و يمكنك إعدادها و تقديمها لأفراد أسرتك أو ضيوفك في المنزل.

قدمت الشيف نورا السادات مقدمة برنامج عمايل إيديا المذاع على قناة سي بي سي طريقة عمل توست الدجاج بأسهل الخطوات وأقل المكونات أيضا.



مقادير توست الدجاج



توست

8 دجاج صدور مخلي

بصل مبشور

بقسماط

بيض

دقيق

بابريكا

ثوم بودرة

كاري بودرة

لبن

خل

خس

كرنب احمر

مايونيز

هوت صوص

بقدونس

بصل اخضر

زيت للقلى

ملح - فلفل أسود



طريقة تحضير توست الدجاج



- تتبل شرائح اللحمة بالبصل المبشور والملح والفلفل الأسود واللبن

- تغطى وتترك في الثلاجة عدة ساعات لتتبل

- يضاف البيض ويقلب الخليط

- يخلط الدقيق والبقسماط والبابريكا وبودرة الثوم والكاري

-تقلب قطع الدجاج في الخليط

- تقلى في الزيت على النار

للسلطة :

- تخلط شرائح الخس والكرنب في طبق التقديم مع البصل الأخضر والبقدونس المفروم

- يضاف الملح والفلفل الأسود والزيت

للصوص

- يخلط المايونيز والهوت صوص ورشة فلفل أسود

- تدهن شرائح الخبز بخليط الهوت صوص

- تضاف شرائح الخس وقطع الدجاج وطبقة أخرى من التوست

- يوضع الساندوتش على الجريل

-يقدم التوست مع السلطة