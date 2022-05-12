الذكرى الثانية لرحيله.. إبراهيم نصر دخل الفن بالصدفة وصار نجم الكاميرا الخفية

يحل اليوم الخميس 12 مايو، الذكرى الثانية لرحيل الفنان إبراهيم نصر، الذي ولد في 18 أغسطس عام 1946، ورحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 2929، عن عمر يناهز الـ 73 عامًا.

واشتهر إبراهيم نصر، ببرنامج الكاميرا الخفية وقدم عديد من الأعمال الفنية التى تظل علامة فى تاريخ السينما المصرية.

حياة إبراهيم نصر

ولد الفنان إبراهيم نصر النخيلي في يوم 18 أغسطس عام 1946م بحي شبرا في القاهرة، وحصل إبراهيم نصر على ليسانس الآداب عام 1972م كما حصل على كؤوس وميداليات لفريق التمثيل بالجامعة، بدأ إبراهيم نصر حياته الفنية كمنولوجيست يقلد النجوم الكبار.

بدأ إبراهيم نصر حياته الفنية بتقليد النجوم وعمل بعدها خلال مشواره في عدد كبير من الأدوار المساعدة بين المسرح والسينما والتليفزيون، لكن شهرته الكبرى كانت من خلال برنامج "الكاميرا الخفية" الذي اعتاد تقديمه في شهر رمضان لعدة سنوات، خاصة مع شخصية زكية زكريا التي حققت نجاحًا مدويًا.

وشارك إبراهيم نصر في مجموعة من برامج الأطفال في ذلك الوقت، ثم جاءت شهرته الفنية عقب مشاركته بالتمثيل في مسلسلات تليفزيونية منها “حكاية لها العجب” و"قلوب خضراء" و"الزمن المر" و"مارد الجبل"، كما شارك إبراهيم نصر في عدة مسرحيات منها "عطشان يا صبايا- إحنا جدعان أوى- مصر بلدنا- نوار الخير- بسمة- عائلة عصرية جدا- مطلوب مجرمين فورًا- زكية زكريا والعصابة المفترية".

إبراهيم نصر يدخل الفن بالصدفة

دخل إبراهيم نصر الوسط الفني من باب المونولوج، وكان دخوله عالم التمثيل بالصدفة البحتة، إذ التقى بالشاعر والمؤلف بخيت بيومي الذي أقنعه بالذهاب معه إلى التليفزيون لكي يلعب دورًا دراميًا في برنامج كانت تقدمه الراحلة "أماني ناشد" بعنوان "عزيزي المشاهد"، وبالفعل تم اشتراكه وكان على الهواء مباشرة، وحقق ميلادًا حقيقيًا لم يكن يتوقعه أبدًا.

أعمال إبراهيم نصر

قدم الفنان إبراهيم نصر للساحة الفنية نحو 43 عملا فنيا، بين أدواره في السينما والمسرح والتليفزيون، كان أبرزها دوره في فيلم "شمس الزناتي" عام 1991، وفيلم "درب العوالم" عام 1994، و"جحيم امرأة" عام 1992، و"إكس لارج" عام 2011، ليتغيب نصر بعدها عن الساحة الفنية لمدة 6 سنوات ليعود بعد ذلك بفيلم "الكهف"، ومسلسل "فوق السحاب"، الذي عرض خلال السباق الرمضاني لهذا العام.

آخر أعمال إبراهيم نصر

كان آخر الأعمال التي شارك بها إبراهيم نصر، هو مسلسل "فوق السحاب" عام 2018، بالاشتراك مع الفنان هاني سلامة.

وظهر إبراهيم نصر، في فيلم “صاحب المقام” والذى عرض بمنصة شاهد فى موسم عيد الأضحى لعام 2020- بعد أشهر من وفاته-؛ ليشهد هذا العمل أول ظهور له بعد رحيله عن الشاشة.

