تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة زكي فطين عبد الوهاب..فيديو

كشف المخرج خالد الحجر تفاصيل آخر لقاء جمعه بالفنان الراحل زكي فطين عبد الوهاب قبل وفاته بيوم واحد .

وقال خالد الحجر خلال لقاءه مع برنامج et بالعربي:" قبل وفاته بيوم زرته في المستشفى كان في غرفة الرعاية المركزة، كان واعيا وتحدث معي قائلا "أزيك يا خالد وابتسم" وبعدها نام وتركته، في الأيام الأخيرة لم يستطع التحدث كثيرا كان متعبا.

وعن رحلته مع مرض السرطان قال : زكي في البداية كان يتعامل بإيجابية مع الأمر حتى مع جلسات الكيماوي وسقوط شعره، لكن عندما انتقل السرطان إلى المخ وبدأ في فقدان السيطرة على حركته بدأت حالته النفسية تسوء، لكنه إلى آخر لحظة كان مؤمنا بأن الله معه.

وأكمل: زكي لم يستسلم المرض هاجمه بشدة، البداية في الرئة ثم المخ ووصل إلى العظام وكان يتألم بشدة، هو كافح كثيرا.

وحكى عن بداية صداقتهما قائلا: صداقتي بدأت مع زكي في أواخر أيام تصوير فيلم "الوداع يا بونابرت" عام 1984 بعد انضمامي لفريق مساعدي المخرج يوسف شاهين، وأغلب الفنانين كانوا يتواصلون معي للسؤال عنه منهم يسري نصر الله ونبيلة عبيد وليلى علوي وسيد رجب وماريان خوري.

وكشف خالد الحجر أن زكي فطين عبد الوهاب كان يكتب فيلما لكن لا يعرف هل انتهى من كتابته أم لا.



جثمان فطين عبد الوهاب:

شيع ، جثمان الفنان زكى فطين عبد الوهاب ، من مسجد السيدة نفيسة إلى مثواه الأخير.



وحرص الدكتور أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، و منير مكرم و نهال عنبر و المنتجة ماريان خورى على حضور تشييع الجثمان .

وتوفى ، الفنان زكى فطين عبد الوهاب عن عمر يناهز 61 عامًا بعد معاناة طويلة مع مرض السرطان الذى أصيب به مرتين.



فى فبراير الماضي أعلن الفنان زكى فطين عبد الوهاب عن إصابته بمرض السرطان فى المخ وكشف عن كواليس المرض الذى تم اكتشافه فى مرحلة خطيرة حيث كان من الدرجة الرابعة.

وقال زكى فطين عبد الوهاب عبر صفحته على فيسبوك :" أصدقائي الأعزاء، عملت التحاليل والأشعة المطلوبة، واكتشفت للأسف أن عندي ورم في المخ من الدرجة الرابعة، آسف أني مش هرد على تلفونات