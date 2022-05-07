في ذكرى ميلاده.. سر تبرأ السيناريست محمود أبوزيد من فيلم بون سواريه

يوافق اليوم السبت 6 مايو، ذكرى ميلاد السيناريست الكبير محمود أبو زيد، الذي ولد بمثل هذا اليوم عام 1941، ورحل عن عالمنا في 11 ديسمبر عام 2016، عن عمر يناهز 75 عاما، وذلك بعد صراع طويل مع المرض.

حياة محمود أبو زيد

السيناريست محمود أبو زيد ولد عام 1941 بالقاهرة، وحصل على بكالوريوس المعهد العالى للسينما عام 1966، وليسانس آداب قسم علم النفس وفلسفة. قام بكتابة سيناريوهات لمسلسلات تليفزيونية حتى عام 1968، ثم انتقل للكتابة فى السينما، وقام بكتابة العديد من الأفلام منها "ابنتى والذئب" و"الدموع الساخنة" و"حب لا يرى الشمس" و"لحظة ضعف" و"العار" و"الكيف" و"جرى الوحوش"، و"البيضة والحجر" وغيرها من الأعمال.

تبرأ محمود أبو زيد من فيلم بون سواريه

بالرغم من اعتزازه بكافة الأعمال السينمائية التي قدمها، إلا أن الراحل محمود أبو زيد كان اعترض على أداء بعض بطلات فيلمه السينمائي الأخير "بون سواريه"، حيث لم يشارك فى اختيار الأبطال، إضافة إلى رغبته في أن تجسد البطولة مجموعة أخرى من الفنانات على رأسهن إلهام شاهين وهالة صدقي.

كان الراحل محمود أبو زيد، أعلن أنه برئ من هذا العمل، مؤكدًا أن السيناريو الذى قام بكتابته لم يتم تنفيذه بشكل كامل على الشاشة، وأنه لم يحضر تصوير الفيلم بعكس كل أعماله.

يذكر أن فيلم "بون سواريه " قامت ببطولته غادة عبد الرازق ومي كساب وحسن حسنى وقام بإنتاجه أحمد السبكي.