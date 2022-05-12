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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس 12 مايو 2022

صدى البلد

يقدم موقع “صدى البلد” خدمة معرفة أسعار مواد البناء من الحديد والأسمنت، اليوم الخميس 12 مايو  2022، بالتزامن مع إعلان عدد من شركات الحديد والصلب عن أسعار طن الحديد في الأسواق، خاصة بعد ما شهدت أسعار الحديد والأسمنت انخفاضا بقيمة 800 جنيه خلال الأيام الماضية.

 

أسعار الحديد  اليوم الخميس 12 مايو  2022: 

سعر طن حديد عز  19.170 ألف جنيه للطن تسليم أرض مصنع

 حديد بشاي بسعر 19.120 ألف جنيه للطن

حديد السويس للصلب بسعر 19.100 ألف جنيه للطن

حديد المصريين بلغ 19.100 ألف جنيه للطن 

حديد العتال بسعر 19.100 ألف جنيه للطن

حديد سرحان بسعر 19  ألف جنيه للطن

 حديد عطية بسعر 19.100  ألف جنيه للطن

حديد العشري بسعر 19.100  ألف جنيه للطن

حديد المراكبى سجل 19 ألف جنيه للطن

 

وبالنسبة لـ أسعار الأسمنت اليوم الخميس 12 مايو  2022 جاءت كالتالي:
أسمنت العربية المسلح 1290 جنيها للطن 

أسمنت النصر 1280 جنيها للطن 

أسمنت المعلم 1263 جنيها للطن 

أسمنت وادى النيل 1268 جنيها للطن

أسمنت  المخصوص 1275 جنيها للطن 

أسمنت أسوان 1270 جنيها للطن

أسمنت سيناء 1200 جنيه للطن

أسمنت السويس 1260 جنيها للطن

أسمنت حلوان 1278 جنيها للطن

أسمنت السويدي 1285 جنيها للطن 

أسمنت العسكري بني سويف 1260 جنيها للطن 

وهذه الأسعار لكميات لا تقل عن 30 طنًا وبشرط سداد نقدي أو قصير الأجل، وليس لها علاقة بأسعار بيع المصانع، حيث ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها شاملة مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.

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