أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس 12 مايو 2022

يقدم موقع “صدى البلد” خدمة معرفة أسعار مواد البناء من الحديد والأسمنت، اليوم الخميس 12 مايو 2022، بالتزامن مع إعلان عدد من شركات الحديد والصلب عن أسعار طن الحديد في الأسواق، خاصة بعد ما شهدت أسعار الحديد والأسمنت انخفاضا بقيمة 800 جنيه خلال الأيام الماضية.
أسعار الحديد اليوم الخميس 12 مايو 2022:
سعر طن حديد عز 19.170 ألف جنيه للطن تسليم أرض مصنع
حديد بشاي بسعر 19.120 ألف جنيه للطن
حديد السويس للصلب بسعر 19.100 ألف جنيه للطن
حديد المصريين بلغ 19.100 ألف جنيه للطن
حديد العتال بسعر 19.100 ألف جنيه للطن
حديد سرحان بسعر 19 ألف جنيه للطن
حديد عطية بسعر 19.100 ألف جنيه للطن
حديد العشري بسعر 19.100 ألف جنيه للطن
حديد المراكبى سجل 19 ألف جنيه للطن
وبالنسبة لـ أسعار الأسمنت اليوم الخميس 12 مايو 2022 جاءت كالتالي:
أسمنت العربية المسلح 1290 جنيها للطن
أسمنت النصر 1280 جنيها للطن
أسمنت المعلم 1263 جنيها للطن
أسمنت وادى النيل 1268 جنيها للطن
أسمنت المخصوص 1275 جنيها للطن
أسمنت أسوان 1270 جنيها للطن
أسمنت سيناء 1200 جنيه للطن
أسمنت السويس 1260 جنيها للطن
أسمنت حلوان 1278 جنيها للطن
أسمنت السويدي 1285 جنيها للطن
أسمنت العسكري بني سويف 1260 جنيها للطن
وهذه الأسعار لكميات لا تقل عن 30 طنًا وبشرط سداد نقدي أو قصير الأجل، وليس لها علاقة بأسعار بيع المصانع، حيث ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها شاملة مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.