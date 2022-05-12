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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

التوت والشاي الأخضر .. حافظ على صحة الكبد بـ 5 أطعمة

صدى البلد

تعد أمراض الكبد السبب العاشر الأكثر شيوعًا للوفاة  فيعد الكبد أحد أكبر الأعضاء وهو مسؤول عن إزالة السموم من الجسم ، وتكسير الكربوهيدرات وإنتاج الجلوكوز ويخزن الكبد العناصر الغذائية الأساسية ويخلق الصفراء ، وهو أمر ضروري لهضم وامتصاص العناصر الغذائية من الطعام.

فيما يلي قائمة بسبعة أطعمة ومشروبات يجب أن تدرجها في نظامك الغذائي للحفاظ على صحة الكبد

1-التوت

يحتوي التوتعلى مضادات أكسدة تسمى البوليفينول ، والتي تساعد على حماية الكبد من التلف. يساعد تناول التوت بانتظام أيضًا على تحفيز جهاز المناعة.
 

2-قهوة

تحمي القهوة الكبد من مرض الكبد الدهني. كما أنه يقلل من خطر الإصابة بأمراض الكبد المزمنة ويقيها حتى من المشاكل الشديدة مثل سرطان الكبد.
تساعد القهوة في تقليل تراكم الدهون في الكبد. يساعد المركب الموجود في القهوة الكبد على التخلص من المواد المسببة للسرطان.

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3-شاي اخضر

وجدت دراسة نشرت عام 2015 في المجلة العالمية لأمراض الجهاز الهضمي أن الشاي الأخضر يمكن أن يساعد في تقليل محتوى الدهون بشكل عام ، ومكافحة الإجهاد التأكسدي وتقليل علامات مرض الكبد الدهني 
 

4-ثوم

يمكن أن يساعد تضمين الثوم في نظامك الغذائي المعتاد في تحفيز الكبد. وجدت دراسة نشرت عام 2016 في مجلة Advanced Biomedical Research أن تناول الثوم يقلل من وزن الجسم وهو مفيد للأشخاص الذين يعانون من السمنة 


5-زيت الزيتون

 

على الرغم من أن الإفراط في تناول الدهون ليس مفيدًا للكبد ، إلا أن بعض الدهون تساعد بالفعل. يمكن أن تساعد إضافة زيت الزيتون إلى النظام الغذائي في تقليل الإجهاد التأكسدي وتحسين وظائف الكبد. وذلك لأن زيت الزيتون يحتوي على نسبة عالية من الأحماض الدهنية غير المشبعة.

 

امراض الكبد التوت قهوة شاى اخضر ثوم

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