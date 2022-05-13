البراقال.. فاكهة معززة للمناعة آمنة لمرضى السكري

يعد الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري يتوخون الحذر قليلاً بشأن ما يأكلونه. في بعض الأحيان لدرجة أنهم يتجنبون تمامًا تناول أطعمة معينة (الحلويات منها الفواكه) للتحكم في مستوى السكر في الدم. أفضل بديل لتجنب أي طعام تمامًا هو تناوله باعتدال.

وفقا لموقع هيلث يعد البرتقال فاكهة شتوية يحبها الكثيرون. ومع ذلك ، إذا كنت تعاني من مرض السكري ، فقد تمنع نفسك من الاستمتاع بهذه الفاكهة المنعشة. لكن هل تحتاج حقًا إلى تجنب تناول هذه الفاكهة الغنية بفيتامين سي؟ ها هي الحقيقة.



هل يمكن لمرضى السكر تناول البرتقال؟

الجواب البسيط هو نعم ، يمكن لمرضى السكر بالتأكيد الاستمتاع بالبرتقال خلال أيام الشتاء المشمسة. ينصح مرضى السكر بتناول الأطعمة الغنية بالألياف ولها مؤشر معتدل لنسبة السكر في الدم. البرتقال مليء بالألياف ويتراوح مؤشر جلايسه بين 40-50. تحتوي الفاكهة أيضًا على سكر طبيعي ، وهو آمن تمامًا لمرضى السكر.



1-يقوي مناعتك

يتم تحميل البرتقال بفيتامين سي الذي يعزز مناعتنا. يجعل الشتاء أجسامنا عرضة للأمراض المختلفة ، ويمكن أن يساعد تناول الأطعمة التي تعزز المناعة في الحفاظ على الأمراض الموسمية.



2-جيد لصحة القلب

النظام الغذائي الصحي للقلب هو مزيج من الألياف ومضادات الأكسدة والفيتامينات. وبالتالي يحافظ على صحة القلب. كما أنه يساعد في التحكم في نسبة السكر في الدم والكوليسترول في الجسم.



3 -جيد لصحة الجهاز الهضمي

تلعب الألياف دورًا رئيسيًا في الهضم الصحي. تساعد الألياف من خلال تعزيز صحة الأمعاء وزيادة التمثيل الغذائي. يعد البرتقال مصدرًا غنيًا للألياف وبالتالي فهو مفيد لصحة الجهاز الهضمي.



4-فقدان الوزن

البرتقال منخفض في السعرات الحرارية ، مما يجعله وجبة خفيفة مثالية لإنقاص الوزن.



5-مناسب لمرضى السكر

البرتقال غني بالألياف وله مؤشر منخفض لنسبة السكر في الدم ، مما يجعله فاكهة صديقة لمرضى السكري.