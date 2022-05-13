عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

البراقال.. فاكهة معززة للمناعة آمنة لمرضى السكري

السكرس
السكرس

يعد الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري يتوخون الحذر قليلاً بشأن ما يأكلونه. في بعض الأحيان لدرجة أنهم يتجنبون تمامًا تناول أطعمة معينة (الحلويات منها الفواكه) للتحكم في مستوى السكر في الدم. أفضل بديل لتجنب أي طعام تمامًا هو تناوله باعتدال.

وفقا لموقع هيلث يعد البرتقال فاكهة شتوية يحبها الكثيرون. ومع ذلك ، إذا كنت تعاني من مرض السكري ، فقد تمنع نفسك من الاستمتاع بهذه الفاكهة المنعشة. لكن هل تحتاج حقًا إلى تجنب تناول هذه الفاكهة الغنية بفيتامين سي؟ ها هي الحقيقة.


هل يمكن لمرضى السكر تناول البرتقال؟

الجواب البسيط هو نعم ، يمكن لمرضى السكر بالتأكيد الاستمتاع بالبرتقال خلال أيام الشتاء المشمسة. ينصح مرضى السكر بتناول الأطعمة الغنية بالألياف ولها مؤشر معتدل لنسبة السكر في الدم. البرتقال مليء بالألياف ويتراوح مؤشر جلايسه بين 40-50. تحتوي الفاكهة أيضًا على سكر طبيعي ، وهو آمن تمامًا لمرضى السكر.
 

1-يقوي مناعتك

 

يتم تحميل البرتقال بفيتامين سي الذي يعزز مناعتنا. يجعل الشتاء أجسامنا عرضة للأمراض المختلفة ، ويمكن أن يساعد تناول الأطعمة التي تعزز المناعة في الحفاظ على الأمراض الموسمية.
 

2-جيد لصحة القلب

النظام الغذائي الصحي للقلب هو مزيج من الألياف ومضادات الأكسدة والفيتامينات.  وبالتالي يحافظ على صحة القلب. كما أنه يساعد في التحكم في نسبة السكر في الدم والكوليسترول في الجسم.

150 جنيها تراجعا في السكر.. انخفاض فى السوق المحلى رغم ارتفاع الأسعار عالميا

دور الحلبة في زيادة الوزن.. تساعد بعلاج الإمساك.. ومفيدة لمرضى السكر


3 -جيد لصحة الجهاز الهضمي

تلعب الألياف دورًا رئيسيًا في الهضم الصحي. تساعد الألياف من خلال تعزيز صحة الأمعاء وزيادة التمثيل الغذائي. يعد البرتقال مصدرًا غنيًا للألياف وبالتالي فهو مفيد لصحة الجهاز الهضمي.
 

4-فقدان الوزن

 

البرتقال منخفض في السعرات الحرارية ، مما يجعله وجبة خفيفة مثالية لإنقاص الوزن.
 

5-مناسب لمرضى السكر

 

البرتقال غني بالألياف وله مؤشر منخفض لنسبة السكر في الدم ، مما يجعله فاكهة صديقة لمرضى السكري.

السكر مرضى السكر البرتقال تناول البرتقال أطعمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طلقها وأنا هتجوزك.. تسجيلات صوتية سبب انفصال البلوجر أحلام عادل وزوجها

حيثيات حكم حبس مرتضى منصور بتهمة سب وقذف الخطيب

100 ألف جنيه ورحلة عمرة وراء تصالح فرد الأمن مع المتهم بضربه

المحاضرة بربع مليون جنيه.. حكاية الأستاذة أسماء معلمة الأحياء والجاردات.. القصة الكاملة

ياسمين صبري تبدأ تصوير فيلم صقر المحروسة مع أحمد عز يوليو المقبل

أسعار الذهب في تعاملات اليوم الخميس 12-5-2022.. فيديو

استشهاد اللواءين منتصر أبو دقة وأحمد محيي عقب مأمورية مطاردة مستريح أسوان

استولى على 500 مليون جنيه بحجة تشغيلها.. عقوبات مشددة تنتظر مستريح أسوان

ترشيحاتنا

5 آلاف جنيه رسوم سنوية لمزاولة أى شخص مهنة فى المنطقة الحرة العامة لحسابه بصفة دائمة

تراجع كبير في أسعار الذهب اليوم الجمعة 13-5-2022

أفضل الأعمال يوم الجمعة.. الإفتاء تنصح بـ 8 أمور

موعد مباراة الوداد وبترو أتليتكو والقنوات الناقلة

اتحاد الكرة يتجاهل توصية كيروش وفينجادا بعد الحصول على فتوى إيهاب جلال

دعاء زيارة القبور يوم الجمعة.. احرص عليه بعد صلاة العصر وقبل الغروب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الإسماعيلي يتلقي واجب العزاء فى وفاة رئيسه الأسبق

ستيفان روستي.. برع في تجسيد الشر بالسينما المصرية ومات بـ 10 جنيهات

المحاضرة بربع مليون جنيه.. حكاية الأستاذة أسماء معلمة الأحياء والجاردات.. القصة الكاملة

صناع مسلسل انحراف في ندوة صدى البلد| روجينا: أرفض ظلم المرأة.. لوسي: شيلت حواجبي بالموس.. رؤوف عبد العزيز: اختارنا قصة المسلسل من 50 قضية حقيقية

فيديو

نصابة نهايتها مستشفى العباسية.. فتاة تفتعل مشاكل لابتزاز الشباب على فيسبوك

كواليس فشل دخول طلاب 2 ثانوي على منصة امتحان اللغة العربية بالتابلت.. فيديو جراف

5 ألقاب محلية وقارية .. أبرز أرقام كهربا مع الأهلي بعد انتهاء إعارته في تركيا "فيديوجراف"

جيفارا البديري .. حكاية مذيعة فلسطينية أبكت القلوب في جنازة شيرين أبوعاقلة "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فتحي حسين

ماذا بعد استشهاد شيرين أبو عاقلة؟

المستشار أسـامة الصعيدي

النادي الأهلي لا يخاف أنياب الكاف

نهال علام

سيناء

عبدالمعطى أحمد

أمل دنقل حالة فريدة!

إبراهيم النجار

هبّة شعبية أم انتفاضة فلسطينية ثالثة؟

محمد شعبان

موتوا بغيظكم .. مصر باقية

محمد غنيم

محمد علي الطاروطي .. رأيناه أخطأ فقطَّعناه

محمد جمال دسوقي

شكرا أبطال المداح .. أديتم باتقان فأحببناكم !

اﻟﻤﺰﻳﺪ