أهالي قرية ميت حبيش بالغربية يشيعون جثمان شاب قتله صديقه قبل زفافه

شهدت قرية ميت حبيش القبلية، بمركز طنطا، بمحافظة الغربية تدشين مراسم تشييع ، جثمان شاب كان قد قُتل على يد أحد الأشخاص وأصيب شقيقه، في نفس الواقعة، عقب تعدى عليهما المتهم بواسطة سلاح أبيض، وفر هارباً.

وتخلل الجنازة حالة من الحزن على فراق المجني عليه والذي كان يشتهر بحسن الخلق وكان يستعد لزفافه .

كان اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارًا من النقيب محمد تعلي رئيس نقطة شرطة مستشفى طنطا الجامعي، بوصول يحي هشام الملواني، في العقد الثالث من عمره مصاباً بقطع في الرقبة ووفاته، وشقيقه حامد في العقد الثاني من عمره، مصاباً بجرح نافذ في الجانب الأيسر، وتم نقله إلى مستشفى طنطا الجامعي لتلقي العلاج اللازم.

وكشفت التحريات الأمنية التي قام بها ضباط مباحث مركز شرطة طنطا، قيام أحد الأشخاص ويدعى " إبن حتمو" ، بالتعدي على المجني عليه وشقيقه، بسبب خلافات سابقة بينهم، وأثناء مرور المتوفي وشقيقه في أحد شوارع القرية قام المتهم بالتربص بهما، وتعدى عليهما بواسطة سلاح أبيض " مطواه"، ما أسفر عن إصابتهما، التي أودت بحياة الأول وإصابة الثاني، وحالته الصحية غير مستقرة .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

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