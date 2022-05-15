تمتلك شركة فورد اسطول ضخم من السيارات القوية، ومنها النسخة F150 موديل 2022 من فئة البيك اب الشهيرة، والتي تتميز بالعديد من التجهيزات وانظمة دعم قائد المركبة، إلى جانب تقنيات الحماية والامان، والقدرة على التعامل مع الطرق الوعرة.

نظرة شاملة عن فورد F150 موديل 2022 .. وحش الطرق الوعرة في السعودية

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري نظرة شاملة عن فورد F150 موديل 2022 في السوق السعودي.

المواصفات الفنية لمحرك السيارة فورد F150 موديل 2022

تعتمد السيارة فورد F150 موديل 2022 على محرك بسعة 3500 سي سي، يستطيع ان ينتج قوة قدرها 422 حصانا، وعزم اقصى للدوران 678 نيوتن/متر، مدعوم بعلبة تروس أوتوماتيكية الأداء تعمل بتقنية الدفع الكلي للعجلات.

نظرة شاملة عن فورد F150 موديل 2022 .. وحش الطرق الوعرة في السعودية

تسارع السيارة فورد F150 موديل 2022

بفضل الامكانيات الفنية للسيارة فورد F150 موديل 2022 فيمكنها الانطلاق والتسارع من نقطة السكون 0 وصولًا لسرعة 100 كم/ساعة خلال فترة زمنية تستغرق 5.5 ثانية، مع سرعة قصوى تصل إلى 170 كيلومتر في الساعة.

ابعاد وتصميم السيارة فورد F150 موديل 2022

تضم السيارة فورد F150 موديل 2022 مصابيح أمامية وخلفية تعمل بتقنية LED، وكذلك للمصابيح النهارية ايضا، بالاضافة إلى مرايات جانبية كهربائية، وجنوط رياضية مدعومة باطارات دات نقوش بارزة وغائرة، تمنحها الافضلية في التعامل مع الطرق الوعرة.

نظرة شاملة عن فورد F150 موديل 2022 .. وحش الطرق الوعرة في السعودية

بينما ترتكز السيارة فورد F150 موديل 2022 على قاعدة عجلات بطول 3.409 متر، وبنسبة طول كلي بلغت 5.588 متر، وبعرض يبلغ 2.459 متر، و 1.994 متر للارتفاع، مع صندوق خلفي يتسع إلى 1495 لترًا.

تجهيزات السيارة فورد F150 موديل 2022

تحتوي السيارة فورد F150 موديل 2022 على خاصية الدخول بدون مفتاح، وزر تفعيل وايقاف المحرك، بالاضافة إلى نظام صوتي مميز، وخاصية التحكم الصوتي عبر عجلة القيادة المتعددة الاستخدامات، ومكيف هواء أوتوماتيكي، والتحكم في السرعة، ونوافذ كهربائية التحكم، وبلوتوث، بالاضافة إلى فرامل ABS و EBD، و التحكم الديناميكي للثبات، والتحذير من النقاط العمياء، وحساسات حركة أمامية وخلفية، وكاميرا محيطة.

نظرة شاملة عن فورد F150 موديل 2022 .. وحش الطرق الوعرة في السعودية

أسعار السيارة فورد F150 موديل 2022 في السعودية

وتبدأ أسعار السيارة فورد F150 موديل 2022 من 308 الف ريال وحتى 374 الف ريال سعودي.