نقابة العلاج الطبيعي تحذر من أخصائية نفسية تدير مراكز خاصة تستغل المواطنين

أصدرت النقابة العامة لـ العلاج الطبيعي في ظل محاربتها على الدخلاء والأدعياء على المهنة، بيان تحذر فيه المواطنين من التعامل مع مركز لشخص يدعى (و.ق) الذي يعلن عن دبلومة معتمدة في مجال العلاج الطبيعي (الحجامة- اصابات الملاعب) معتمد من أكاديمية وهمية تحت مسمى (الأكاديمية البريطانية) ومنح شهادات ماجستير و دكتوراة مهني في تخصصات (صحة نفسية - تغذية علاجية - علاج طبيعي - حجامة - تعديل سلوك - إدارة أعمال - تنمية بشرية – إدارة صيدليات ..الخ).

وأضاف البيان أن هذا المركز يدعي الإعتماد من المجلس الوطني للتدريب والعلمية البورد البريطاني وأنه بالبحث عن المذكورة (و.ق) تبين أنها خريجة كلية الأداب علم نفس وتدعي أنها أخصائية نفسية وتدير مراكز خاصة أحدهما بمنطقة القومية - ش طلبه عويضة، والآخر بالقاهرة - حدائق القبة أمام محطة كوبري القبة - برج النوواوي.

وأكد البيان أن كل هذا عاري تماما من الصحة وأنه لايجوز منح شهادات أكاديمية أو مهنية إلا من جهات تعليمية وأكاديمية معتمدة من وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات.

وقال البيان إن النقابة العامة للعلاج الطبيعي اتخذت كافة الإجراءات القانونية وعمل بلاغ للنيابة العامة ورفعت مذكرة لمعالي وزير التعليم العالي ومباحث الأموال العامة لوقف النصب على المواطن المصري وحماية مهنة العلاج الطبيعي.