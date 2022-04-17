أخبار الفن.. أول تعليق من أحمد السعدني بعد خبر اختطافه في لبنان.. وشريف دسوقي يبدأ العلاج الطبيعي

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد العديد من الاخبار العالمية والمحلية الهامة عن أحمد السعدني وأحمد السقا وغيرهم :

في اول تعليق له بعد أخبار اختطافه في لبنان ؛ طمأن النجم أحمد السعدني جمهوره عبر موقع صدى البلد مؤكدا انه بخير ولا صحة لتلك الاخبار .

كشفت شركة الصباح في بيان رسمي للشركة حقيقة اختطاف الفنان أحمد السعدني في لبنان اثناء تصوير مسلسله بطلوع روح للمخرجة كاملة أبو ذكري.

أكد الفنان شريف دسوقي في تصريح خاص لصدى البلد انه حاليا في مرحلة العلاج الطبيعي ويتدرب على الطرف الصناعي .



يبدو ان النجم أحمد السقا قد قام بالفعل في الوقوع بزوجة الإرهابي أسامة الطويل في شباكه حيث اصبحت تحت يده .