عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن.. أول تعليق من أحمد السعدني بعد خبر اختطافه في لبنان.. وشريف دسوقي يبدأ العلاج الطبيعي

صدى البلد

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد العديد من الاخبار العالمية والمحلية الهامة عن أحمد السعدني وأحمد السقا وغيرهم :

بعد أنباء اختطافه في لبنان.. أحمد السعدني: كله تمام الحمد لله

في اول تعليق له بعد أخبار اختطافه في لبنان ؛ طمأن النجم أحمد السعدني جمهوره عبر موقع صدى البلد مؤكدا انه بخير ولا صحة لتلك الاخبار .

حقيقة خطف أحمد السعدني في لبنان أثناء تصوير مسلسله بطلوع الروح

كشفت شركة الصباح في بيان رسمي للشركة حقيقة اختطاف الفنان أحمد السعدني في لبنان اثناء تصوير مسلسله بطلوع روح للمخرجة كاملة أبو ذكري.


شريف دسوقي: أبدا العلاج الطبيعي تمهيدا للمشي وأواصل تصوير دائما عامر «خاص»

أكد الفنان شريف دسوقي في تصريح خاص لصدى البلد انه حاليا في مرحلة العلاج الطبيعي ويتدرب على الطرف الصناعي .


الاختيار 3 الحلقة 15.. أحمد السقا ينجح في إيقاع زوجة الإرهابي تحت قبضته


يبدو ان النجم أحمد السقا قد قام بالفعل في الوقوع بزوجة الإرهابي أسامة الطويل في شباكه حيث اصبحت تحت يده .

احمد السعدنى احمد السقا النجم أحمد السعدني صدى البلد حقيقة خطف أحمد السعدني شريف دسوقى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصر تمنع استيراد منتجات المراعي وليبتون وبرسيل.. مستندات

تم ضبطه في نهار رمضان.. القصة الكاملة للقبض على مقدم برنامج "كريزي تاكسي"

بداية من مايو.. زيادة أسعار المياه الغازية بيبسي وكوكاكولا وبريل شعير.. تعرف عليها

أشرف زكي: أحمد عز جاب لي شنطة فلوس لما كانت ظروفي صعبة| فيديو

أبرز العطور العالمية.. مصر تمنع استيراد منتجات جاكوار وبينتلي| التفاصيل كاملة

سعر الذهب اليوم الأحد 17-4-2022

حريق بجوار فيلا عادل إمام.. ضبط مالك المخزن وفحص التراخيص

تعليق نارى من شوبير على فرص الأهلى فى الصعود أمام الرجاء.. شاهد

موضوعات متعلقة

بعد أنباء اختطافه في لبنان.. أحمد السعدني: كله تمام الحمد لله

حقيقة خطف أحمد السعدني في لبنان أثناء تصوير مسلسله بطلوع الروح

الاختيار 3 الحلقة 15.. أحمد السقا ينجح في إيقاع زوجة الإرهابي تحت قبضته

شريف دسوقي: أبدا العلاج الطبيعي تمهيدا للمشي وأواصل تصوير دائما عامر «خاص»

مسلسل المشوار الحلقة 15.. ماهر يقابل سعيد ويرغب في بيع الآثار

مسلسل المداح 2 الحلقة 16.. حمادة هلال في اختبار صعب أمام سهر الصايغ

أكرم حسني يطرح أنا العريس في مكتوب عليا .. فيديو

محمد طعيمة يطرح أغنية دينية باسم "رسول السلام" .. فيديو

ترشيحاتنا

على التابلت .. غدًا انطلاق الامتحانات التدريبية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي

أهمية أذكار الصباح والمساء.. بركة الرزق والخروج من الكرب والضيق

شاهد لحظة إنقاذ امرأة من الموت بأعجوبة أثناء قفزها من النافذة|فيديو

مسابقة تعيين 30 ألف معلم..طارق شوقي: مؤتمر قبل العيد لإعلان أماكن التقديم والامتحانات

بدء تدريبات معلمي اللغة العربية على منصة التطوير المهني عبر هذا الرابط

أهم الأخبار| نبيل الحلفاوي يهاجم لاعبي الأهلى بعد الفوز.. والأوقاف تضع 5 ضوابط لإقامة صلاة عيد الفطر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كارثة بيئية تهدد البحر المتوسط بعد غرق ألف طن من النفط.. صور

لن تصدق.. رجل يحول حافلة متهالكة إلى منزل فخم|صور

أجر خرافي لعمرو دياب في "السر".. هل تقاضى الهضبة 16 مليون جنيه في إعلان البريد؟

بسحله وركوبه.. رواد شاطئ يعذبون دولفين حتى الموت في أمريكا|شاهد

فيديو

فيديوجراف.. بعد شائعة وفاة والدتها .. ابنة صفاء ابو السعود تظهر بالحجاب

كنت مُعرض للموت في أي لحظة.. تصريحات مثيرة لـ أشرف زكي

إجراءات انتقامية.. حظر دخول جونسون إلى روسيا لهذا السبب

أسلوبه في التفسير علامة بارزة .. أجمل حكايات الشعراوي عن استجابة الدعاء له

المزيد

ساحة رأي

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

حسام الفقي يكتب: «الاختيار 3» وإفشال مخطط خطف مصر

الابتسامة أقصر طريق لمحبة القلوب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

سر الخلطة المصرية

عبدالرازق توفيق

من آن لآخر

رشا شكر

الكبير أوي .. أحمد مكي

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «21» 

كريمة أبو العينين

الجهر بالمعصية

أحمد آل علي

الاقتصاد العالمي.. بين مطرقة الأزمات وسندان الحروب

سمية عبدالمنعم

ونس روحي

عبدالمعطى أحمد

وانتصرت مصر في رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ