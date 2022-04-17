أخبار الفن.. أول تعليق من أحمد السعدني بعد خبر اختطافه في لبنان.. وشريف دسوقي يبدأ العلاج الطبيعي

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد العديد من الاخبار العالمية والمحلية الهامة عن أحمد السعدني وأحمد السقا وغيرهم :
بعد أنباء اختطافه في لبنان.. أحمد السعدني: كله تمام الحمد لله
في اول تعليق له بعد أخبار اختطافه في لبنان ؛ طمأن النجم أحمد السعدني جمهوره عبر موقع صدى البلد مؤكدا انه بخير ولا صحة لتلك الاخبار .
حقيقة خطف أحمد السعدني في لبنان أثناء تصوير مسلسله بطلوع الروح
كشفت شركة الصباح في بيان رسمي للشركة حقيقة اختطاف الفنان أحمد السعدني في لبنان اثناء تصوير مسلسله بطلوع روح للمخرجة كاملة أبو ذكري.
شريف دسوقي: أبدا العلاج الطبيعي تمهيدا للمشي وأواصل تصوير دائما عامر «خاص»
أكد الفنان شريف دسوقي في تصريح خاص لصدى البلد انه حاليا في مرحلة العلاج الطبيعي ويتدرب على الطرف الصناعي .
الاختيار 3 الحلقة 15.. أحمد السقا ينجح في إيقاع زوجة الإرهابي تحت قبضته
يبدو ان النجم أحمد السقا قد قام بالفعل في الوقوع بزوجة الإرهابي أسامة الطويل في شباكه حيث اصبحت تحت يده .