علامات السكري عند الأطفال.. احترس من الدوخة والتنميل

مرض السكري هو سبب رئيسي وراء العمى والنوبات القلبية والفشل الكلوي والسكتات الدماغية وبتر الأطراف السفلية، وفقًا لتقارير منظمة الصحة العالمية.

علامات السكري عند الأطفال

1- الجروح بطيئة الشفاء

يميل الأطفال النشطون بدنيًا إلى الإصابة كثيرًا، إذا عادوا إلى المنزل مصابين بجرح يستغرق وقتًا أطول من المعتاد للشفاء، فقد يكون ذلك علامة على مرض السكري، خاصة مرض السكري من النوع 2، ويمكن إلقاء اللوم على عوامل مثل الاعتلال العصبي السكري وارتفاع نسبة السكر في الدم وانخفاض الدورة الدموية.

2- تقلبات الوزن

المراهقة هي مرحلة من مراحل الحياة ستشهد فيها تقلب وزن طفلك، وقد تعتقد أن ذلك بسبب عاداته المتغيرة.

لكن فقدان الوزن بشكل كبير أمر شائع جدًا قبل تشخيص مرض السكري وهو أحد الأعراض المحتملة.

3- تنميل

يمكن أن يكون سبب الاعتلال العصبي السكري هو ارتفاع نسبة السكر في الدم وهو شكل من أشكال تلف الأعصاب.

4- الدوخة

قد يبدو أن طفلك شقي عندما يشعر بالدوار في كثير من الأحيان ويعاني من صعوبة في النوم، ولكن هذه في الواقع واحدة من أكثر علامات مرض السكري شيوعًا.

مصدر المعلومات

news18