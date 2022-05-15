عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

علامات السكري عند الأطفال.. احترس من الدوخة والتنميل

السكري عند الأطفال
السكري عند الأطفال

مرض السكري هو سبب رئيسي وراء العمى والنوبات القلبية والفشل الكلوي والسكتات الدماغية وبتر الأطراف السفلية، وفقًا لتقارير منظمة الصحة العالمية.

علامات السكري عند الأطفال 

txt

البراقال.. فاكهة معززة للمناعة آمنة لمرضى السكري

txt

لمرضى السكري والحامل.. 4 فوائد لتناول الشوكولاتة

1- الجروح بطيئة الشفاء

يميل الأطفال النشطون بدنيًا إلى الإصابة كثيرًا، إذا عادوا إلى المنزل مصابين بجرح يستغرق وقتًا أطول من المعتاد للشفاء، فقد يكون ذلك علامة على مرض السكري، خاصة مرض السكري من النوع 2، ويمكن إلقاء اللوم على عوامل مثل الاعتلال العصبي السكري وارتفاع نسبة السكر في الدم وانخفاض الدورة الدموية.

2- تقلبات الوزن

المراهقة هي مرحلة من مراحل الحياة ستشهد فيها تقلب وزن طفلك، وقد تعتقد أن ذلك بسبب عاداته المتغيرة. 

لكن فقدان الوزن بشكل كبير أمر شائع جدًا قبل تشخيص مرض السكري وهو أحد الأعراض المحتملة.

3- تنميل

يمكن أن يكون سبب الاعتلال العصبي السكري هو ارتفاع نسبة السكر في الدم وهو شكل من أشكال تلف الأعصاب.

4- الدوخة

قد يبدو أن طفلك شقي عندما يشعر بالدوار في كثير من الأحيان ويعاني من صعوبة في النوم، ولكن هذه في الواقع واحدة من أكثر علامات مرض السكري شيوعًا.

 

مصدر المعلومات

news18

السكري مرض السكري علامات السكري النوبات القلبية السكتات الدماغية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فبركة أم لعنة قادمة.. القصة الكاملة لـ "غفوة" أبو الهول

سعر الذهب اليوم 15-5-2022

التموين: مد فترة تسجيل أرقام التليفونات لصاحب بطاقة التموين حتى 30 يونيو

نحلة تقتل شابا بالغربية.. فيها سم قاتل وتهاجم الإنسان في 3 حالات

أبو الهول ..هل أغمض الحارس الأمين عينيه حقا؟ القصة الكاملة "فيديوجراف"

قرار جمهوري بنقل رئيس بمحكمة استئناف طنطا إلى وظيفة غير قضائية بوزارة التموين

سعر الدولار في البنوك اليوم 15-5-2022

مدبولي: قطاعات ستتخارج منها الدولة المصرية خلال 3 سنوات وتتركها للقطاع الخاص

موضوعات متعلقة

فوائد الكنتالوب للتخسيس .. اعرف السعرات الحرارية قبل تناوله

حزن وخسائر وعلاج الأوبئة.. عبير فؤاد تكشف عن تأثير خسوف القمر الكلي غدًا

معوي وحاد.. تعرف على أنواع آلام السرطان

التدخين أشهرها .. أسباب الإصابة بقرح الفم

ترشيحاتنا

رئيس فنلندا: بوتين أبلغني أن الانضمام إلى الناتو خطأ ولم يكرر تهديده

قمر الدم.. ظاهرة فلكية مذهلة يشاهدها سكان كوكب الأرض غدا.. فيديوجراف

نادي زد الرياضي ينظم يومًا مفتوحًا للتنس لدعم محاربات السرطان وذوي الهمم

أنا من هبدكم مذهول.. صلاح عبد الله: أبو الهول طلبني ع المحمول

الدوري الإنجليزي.. وست هام يعطل مانشستر سيتي ويمنح ليفربول هدية ثمينة

إدراج 4 متهمين في قضية التخابر مع داعش على قوائم الإرهاب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بحمامات سباحة وملاعب.. مدينة كاملة تحت الأرض للاحتماء من النووي في فنلندا|فيديو

شهود عيان يروون لحظات رعب عاشاها الأمريكيون في المجمع التجاري.. متطرف يقتل بدمٍ بارد 10 أشخاص بدوافع عرقية عنصرية.. واشنطن لم تتخلص من أمراضها القديمة والحادث خير دليل

المنطقة الغربية العسكرية تستقبل زيارة للأطفال من المدن والقرى الحدودية بنطاقها

شركة بريطانية تستبدل رواتب الموظفين بالذهب بدلاً من النقود

فيديو

مصير الجرعة الرابعة من لقاح كورونا.. تفاصيل سعر الذهب والدولار اليوم

ليفربول يحتفي بـ مؤمن زكريا بعد الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي.. فيديوجراف

هل نام فعلا؟.. حقيقة إغلاق أبو الهول عينيه| فيديو

أمينة خليل: لم أتقاض أجرا ببرنامج رامز جلال.. واستعين بإلهام شاهين في الخناقات

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

المستريح الذي أرهق الجميع

كريمة أبو العينين

الدين لمين ومفاتيح الجنة مع مين

د.هادي التونسي

كنز الوحدة

علاء حيدر

الفن المصري والصحافة العالمية

نجاة عبدالرحمن

دراما رمضان وتأثيرها على وعي المواطن

هند عصام

السحر الفرعوني بين الحقيقة والحلم

غادة جابر

لن تمت شيرين ولم تعاقب إسرائيل

فتحي حسين

ماذا بعد استشهاد شيرين أبو عاقلة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ