باحث: مصر من أقل الدول تأثرا بالأزمة الاقتصادية العالمية ومعدلات التضخم أقل

كشف الدكتور محمد شادي الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، عن أهمية مؤتمر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ بشأن الأزمة الاقتصادية التي تجتاح العالم وتتأثر بها مصر، مشيرا إلى أن خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي في حفل إفطار الأسرة المصرية، سيسجله التاريخ، في مكاشفة ومصارحة للمصريين.

وأضاف محمد ابو شادي، في حوار مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج الحياة اليوم، المذاع عبر قناة الحياة، مساء اليوم الأحد، أن تصريحات رئيس الوزراء في غاية الأهمية، وفي وقت هام، وجاءت بعد خطاب الرئيس في حفل افطار الاسرة المصرية.

وتابع الدكتور محمد شادي الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن رئيس الوزراء كشف عن أن التضخم 9٪ على مستوى العالم، والدين العام على مستوى العالم يتفاقم وزاد بنسبة 351٪.

وأوضح الدكتور محمد شادي الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن الخطاب تضمن اربع أجزاء، الأول تأثر الاقتصاد العالم بالأزمة، والثانية وضع وموقف الاقتصاد المصري، والثالث تأثير الإصلاح الذي تم قبل الأزمة والرابعة خريطة الحكومة للتعامل مع الأزمة.

وفي السياق نفسه أشار الدكتور محمد شادي الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إلى أن رئيس الحكومة خرج في المؤتمر وتحدث بكل صراحة وشفافية، لافتا إلى أن العالم مقبل على إفلاس خلال الفترة المقبلة.

واكمل أن اليورو رغم انه ثاني اهم عملة في العالم يتعرض لخسائر كبيرة أمام الدولار بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية، ومصر من أقل الدول تثيرا بالأزمة الاقتصادية العالمية ومعدلات التضخم اقل مما يحدث في أوروبا.



واردف ان برنامج الإصلاح الاقتصادي من أهم اسباب قدوة الدولة المصرية على مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.

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