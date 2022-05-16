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أخبار البلد

رئيس المكتب العربي للبيئة: حشد الجهود الوطنية للتحضير الجيد لقمة المناخ

صدى البلد

كشف الدكتور عماد الدين عدلي، رئيس مجلس إدارة المكتب العربي للشباب والبيئة أن الهدف العام من مبادرة"بلدنا تستضيف قمة المناخ ٢٧"هو حشد الجهود الوطنية نحو الاستعداد الامثل لمؤتمر الأطراف فى اتفاقية الامم المتحدة الاطارية بشأن تغير المناخ "cop 27".

 

 مشيرا الى تشكيل منصات محلية فى ٢٧ محافظة من ممثلى الجهات المعنية تكون مهمتها وضع خطة عمل محلية على مستوى المحافظة تتضمن عددا من الانشطة يتم تنفيذها تستهدف طلبة المدارس والجامعات الحكومية والخاصة وممثلى السلطات المحلية والمرأة والاعلام وغيرهم بهدف رفع الوعى المجتمعى بمفاهيم وقضايا تغير المناخ، وخلق حوار محلى للاستعداد للقمة لمناقشة تحديات التغيرات المناخية والاولويات بكل محافظة.

 


جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور عماد عدلى اليوم ورشة عمل" الاعلاميين المهتمين بالشأن البيئى فى مصر" بالعين السخنة فى إطار مبادرة "بلدنا تستضيف قمة المناخ ٢٧"والاستعدادات الجارية لقمة المناخ .

 


وقال عدلى إن من أهداف المبادرة إنشاء روابط وثيقة وخلق حوار بناء على المستويين المحلى والوطنى بين الشركاء والاطراف المعنية من أجل رصد أهم قضايا وتحديات تغير المناخ على مستوى كل محافظة مع اقتراح رؤى وخطط مستقبلية لمواجهة تلك القضايا ، وتحفيز وتفعيل دور المشاركة المجتمعية للمؤسسات المعنية وذات الصلة والافراد للتحضير الجيد لقمة المناخ ٢٧ ، تزويد البنية المعرفية بأهم المحاور والقضايا التى ستركز عليها مصر خلال القمة فى ضوء توصيات القمة السابقة مثل التكيف مع التغيرات المناخية، التخفيف تمويل المناخ الاضرار والخسائر، وتأهيل القطاعات المتخصصة المختلفة كفئات الشباب والمرأة ومنظمات المجتمع المدنى من أجل التحضير الجيد لقمة المناخ والمشاركة فى فعالياتها من خلال الاحداث الجانبية، والعمل على تيسير الاجراءات اللوجيستية والتنظيمية للمشاركين فى المؤتمر.
وأشار عدلى الى أن من بين التحضيرات الاستعداد للقمة تنفيذ حملة اعلامية على وسائل التواصل الاجتماعى تهدف الى رفع الوعى المجتمعى من خلال تقديم رسائل مبسطة لحشد جهود المجتمع بكافة اطيافة تجاه قضايا المناخ، وعقد لقاءات وطنية تخدم أصحاب المصلحة المعنيين بهدف التنسيق وتوحيد الجهود، والترويج لميثاق شرف مواجهة التغيرات المناخية بهدف تغيير السلوك والممارسات التى من شأنها المساهمة فى الحد من الاحتباس الحرارى.

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