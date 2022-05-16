باستثناء رابتور.. فورد تغلق طلبات شراء F-150 موديل 2022 بكل فئاتها

أغلقت شركة فورد موتورز الأمريكية باب الطلبات على شاحنة البيك أب F-150 موديل 2022.

وفقًا لمذكرة أرسلها الوكيل الرسمي للعلامة التجارية وحصل عليها أحد مستخدمي منتدى F-150 Gen 14 ، تم إغلاق باب الطلبات والحجوزات على الشاحنة موديل 2022 في تاريخ في 13 مايو الجاري نظرًا للإقبال الشديد ولارتفاع طلب العملاء وبالتالي إغلاق باب الطلبات يأتي في محاولة الشركة لتلبية كل الطلبات التي تمت بالفعل، إذ طاقتها الإنتاجية لا تستوعب المزيد.

تسببت مشكلات سلسلة التوريد والنقص العالمي في أشباه الموصلات الحالية في العديد من حالات توقف الإنتاج للنموذج الأكثر مبيعًا في أمريكا.

التوقف المؤقت على تشكيلة طرازات شاحنة فورد F-150 بأكملها وينطبق على مستويات التجهيز XL ، و XLT ، و Lariat ، و King Ranch ، و Platinum ، و Limited ، و Tremor ، مما يعني أنه لا يزال بإمكان المشتري التقدم بطلب لشراء شاحنة فورد F-150 رابتور 2022.

فورد F-150

ذكرت المذكرة أيضًا أن الإيقاف المؤقت ينطبق فقط على الشاحنات الهايبرد والتي تعمل بالبنزين. ومع ذلك يجب التنويه إلى أن فورد بالفعل أسقطت محرك الديزل Power Stroke من تشكيلتها. على الرغم من عدم إصدار أي تأكيد ، فإن المحرك أصبح غير متاح كخيار في F-150 على موقع فورد الرسمي بالشبكة العنكبوتية.

على صعيد متصل، أولئك الذين يريدون شراء فورد F-150 بكل أنواعها عليهم البدء في حجز موديل السنة القادمة 2023، وقالت المذكرة إن باب الحجز على طلبات شراء فورد F-150 موديل 2023 ستفتح في يوليو. يمكنهم أيضًا اختيار فورد F-150 راتلر 2022 الجديدة ، والتي ستتوفر بحلول خريف 2022.

أو يمكن للمستهلكين الذين يرغبون في شراء موديل 2022 التوجه مباشرة وطلب فورد رابتور ذات المواصفات الأعلى، ولكن شاحنة رابتور 2022 الحالية لا تأتي مع تقنية BlueCruise حتى الآن بسبب مشكلات في البرمجة والتقنيات.

ستعلن فورد المزيد من التفاصيل حول 2023 F-150 في وقت لاحق من هذا العام، وفقًا لمذكرة الوكيل.