الفواكه المسموح بها لمرضى السكر.. تعرف عليها

يعد مرض السكري من النوع 2 مرضًا شائعًا في الوقت الحاضر ، وللحفاظ على صحة جيدة ، يجب على مريض السكري من الدرجة الثانية الاهتمام بنظامه الغذائي.

كشف موقع هيلثي عن أفضل أنواع الأطعمة المناسبة لمرضى السكر ، وما هي الفاكهة المسموح لمريض السكر تناولها .

الفواكه المسموحة لمرضى السكر



الفاكهة مصدر "جيد" للفيتامينات والمعادن، تعتبر الفاكهة الغنية بالألياف من أفضل أنواع الفاكهة التي ينصح مرضى السكر بتناولها، تشمل هذه الفاكهة:

التوت البري:

يساعد التوت البري ، عندما يستهلكه مرضى السكر ، على خفض نسبة السكر في الدم.

يساعد على التخلص من رواسب الدهون في الجسم مما يجعلها مفيدة في خسارة الوزن الزائد.

كمثرى

الفاكهة غنية بالألياف ، لذا فهي تساعد مريض السكر على خفض نسبة السكر في الدم.

يمنع مضاعفات مرض السكري ويقلل من تناول الكوليسترول .

الشمام:

يساهم تناول الشمام في خفض نسبة السكر في الدم.

نتيجة لذلك ، يحتوي على فيتامين سي وبيتا كاروتين.

الجريب فروت

ينظم الجريب فروت مستوى الأنسولين في الدم ، لذا فهو مفيد لمرضى السكري من النوع الثاني.

يحد من قدرة الجسم على مقاومة الأنسولين وبالتالي يخفض نسبة السكر في الدم.

الكرز

إن تناول الكرز بكميات معتدلة يساعد مرضى السكري من النوع 2 في تنظيم نسبة السكر في الدم.

حيث يتم ضبطه ويتم ذلك بفضل الكرز الذي يحتوي على الأنثوسيانين.

الأنثوسيانين مادة تعزز إفراز الأنسولين في الجسم ، مما يساعد على إبقاء مستوى السكر في الدم ضمن مستوياته الطبيعية.

أفوكادو

يساهم تناول الأفوكادو في خفض مستوى الجلوكوز في الدم نظرًا لاحتوائه على أحادي السكاريد ومانوهيبولوز.

هذا يقلل من مستويات السكر في الدم لدى مرضى السكري من النوع 2.

يفضل تناول الأفوكادو مرتين أسبوعياً لمرضى السكر.

