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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

في يومه العالمي.. 5 أطعمة لعلاج ضغط الدم المرتفع

ضغط الدم
ضغط الدم

يصادف 17 مايو من كل عام، اليوم العالمي لارتفاع ضغط الدم، لجلب الوعي والاهتمام بهذا الوباء الصامت. 

ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، يعد ارتفاع ضغط الدم سببًا رئيسيًا للوفاة المبكرة، ويعاني ما يقرب من 1.13 مليار شخص في جميع أنحاء العالم حاليًا من ارتفاع ضغط الدم.

ضغط الدم المرتفع مصدر قلق كبير لأنه يمكن أن يؤدي إلى أمراض خطيرة أخرى مثل النوبات القلبية والسكتة الدماغية أو الفشل الكلوي. 

ووفقا للتقارير العالمية، لا يتم تشخيص ارتفاع ضغط الدم حتى تصبح المشكلة حادة، وبالتالي، يُطلق عليه أيضًا "القاتل الصامت"، وقد يكون الضغط الشديد ونمط الحياة غير الصحي من أسباب ارتفاع ضغط الدم. 

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أسباب ارتفاع ضغط الدم .. ولماذا سمى القاتل الصامت ؟

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القاتل الصامت.. أسباب ارتفاع ضغط الدم باستمرار

أطعمة لضبط الضغط المرتفع 

يوصي الخبراء بتقليل استهلاك الملح واتباع نظام غذائي صحي مع الكثير من الفواكه والخضراوات ودهون مشبعة ومتحولة أقل، وهناك بعض الأطعمة التي قد تساعد في معالجة ارتفاع ضغط الدم ومنع زيادة تصاعده، ويُقترح عمومًا استهلاك كميات جيدة من البوتاسيوم للمساعدة في خفض ضغط الدم المرتفع وفقا لموقع food.

1- الموز

الموز مصدر ممتاز للبوتاسيوم، يمكنك العثور على 358 مجم من المعدن في 100 جرام من الموز وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية. 

قد يساعد هذا في خفض ضغط الدم بشكل ملحوظ، استمتع بالفاكهة نيئة، أو اصنع مخفوقًا أو عصيرًا معها.

2- الجوافة 

تعد الجوافة إضافة رائعة للنظام الغذائي اليومي إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم، تساعد هذه الفاكهة على تنظيم ضغط الدم وموازنة الماء والشوارد في الجسم.

3- الطماطم 

أظهرت الدراسات أن استهلاك الطماطم يمكن أن يكون له تأثير إيجابي للغاية على ضغط الدم، يمكنك الاستمتاع به نيئًا، أو الاستمتاع به في شكل عصير صحي.

4- الخيار 

إن المحتوى الممتاز من الماء والبوتاسيوم في الخيار يجعله ضروريًا لمرضى ارتفاع ضغط الدم، يعتبر الخيار أيضًا مدر للبول ويحافظ على توازن السوائل في الجسم.

5- الثوم

يُعرف الثوم بأنه "طعام معجزة"، وهو أحد أهم الأطعمة التي تساعد في علاج ارتفاع ضغط الدم.

تساعد المركبات الموجودة في الثوم على خفض ضغط الدم بشكل طبيعي. 

تناوله نيئًا أو مسحوقًا للحصول على أفضل النتائج.

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