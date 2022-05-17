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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

لمرضى الضغط.. تعرف على فوائد الخوخ

صدى البلد

قدم الدكتور احمد صبرى ، خبير التغذية، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ،فوائد الخوخ.


 

من فوائد الخوخ ما يلي :-

-مصدرٌ غنيٌ بالفيتامينات: حيث يُعدُّ الدراق مصدراً لفيتامين أ؛ الذي له دورٌ مهمٌ في النمو، والتطور، والمحافظة على صحة الجهاز المناعي،كما يحتوي أيضاً على فتامين ج؛ الضروري للنمو، وإعادة بناء الخلايا التالفة، بالإضافة إلى فيتامين ك؛ المسؤول عن تكوين عوامل التخثرالتي تُساعد على تجلط الدم.


 

-مصدرٌ غنيٌ بالمعادن: حيث يحتوي الدراق على عنصر البوتاسيوم الذي يساعد على تنظيم مستويات ضغط الدّم، وهو يُعدُّ أحد الموادالغذائية الأساسية الكهرليّة التي تُساعد الخلايا على أداء وظائفها، كما أنّه يساعد على تقليل خطر ارتفاع مستوى ضغط الدم، والسكتةالدّماغيّة، وحصوات الكلى.


 

- مصدرٌ غنيٌ بمضادات الأكسدة: يُعدُّ الدراق من الأغذية الغنية بهذه المضادات والمركبات النباتيّة التي تكافح التأكسد الذي يحدث فيالجسم، ويقلل خطر الشيخوخة والإصابة بالأمراض، وتجدر الإشارة إلى أنّه كلمّا كان الدراق طازجاً وناضجاً أكثر، زادت كميّات مضاداتالأكسدة المتوفرة فيه.


 

- مصدرٌ غنيٌ بالالياف: يحتوي كوبٌ من الدراق على ما لا يقل عن 7.5% من الاحتياجات اليوميّة من الألياف الغذائيّة المُوصى بتناولها،وتجدر الإشارة إلى أنّ استهلاك الأغذية الغنية بالألياف يرتبط بالعديد من الفوائد الصحية ويقلل خطر الإصابة بالعديد من الأمراض، مثل: أمراض القلب والأوعية الدموية، والسرطان كسرطان القولون والمستقيم، ومرض السكري من النوع الثاني.


 

- أنّ مستخلص البوليفينولات الموجودة في الدراق لها دور في مكافحة خلايا سرطان الثدي ومنع انتشارها وتحفيز الموت المُبرمج لها.                                                                               


 

-أنّ المنتجات الثانوية للدراق تُعدُّ مصدراً للبروتينات والمواد التي تقلل خطر ارتفاع ضغط الدّم كالببتيدات.


 

- أنّ مستخلص الخوخ 'يساهم في التخفيف من اضطرابات حركة الأمعاء؛ حيث إنه يعزز من حركتها ومن عملية زوال الحبيبات التي ترتبطبإفراز مضادات البكتيريا السامة في الخلايا المناعية الصارية.


 

-وتجدر الإشارة إلى أنّ الحبة الواحدة من الدراق تحتوي على 15% من الكمية المُوصى باستهلاكها من فيتامين ج؛ الذي يُساعد على التئامالجروح، والمحافظة على قوة الجهاز المناعي، كما أنّ له دوراً في التخلص من الجذور الحُرّة وهي من المواد الكيمائيّة المرتبطة بخطر تدميرالخلايا، والإصابة بالعديد من الأمراض؛ كالسرطان.

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