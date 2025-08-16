قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
متحدث الوزراء يكشف موقف المستأجر عقب انتهاء الفترة الزمنية المحددة لتحرير العلاقة
1500 جنيه لكل مواطن في المولد النبوي.. شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة
أحمد موسى: الأمن المصري خط أحمر
المسلماني وبخيت وخالد يوسف يعزّون فى صنع الله إبراهيم | صور
سفارة أنقرة بالقاهرة تنظم فعالية كبيرة وعرضًا فنيًا عن الزفاف التركي بقصر عابدين
متحدث الوزراء: توجيهات مشددة للمحافظين بشأن قانون الإيجار القديم
نصر سالم: الاستخبارات العسكرية مهمتها توفير المعلومات عن التهديدات محليا وعالميا
السيطرة على حريق مخزن خردة في بولاق أبو العلا | فيديو
جيش الاحتلال يعلن بدء نقل سكان مدينة غزة إلى الجنوب غدًا
التشكيل الرسمي لسموحة أمام غزل المحلة في الجولة الثانية من دوري Nile
كواليس تحرك السياحة والآثار ضد فيديو المتحف المصري الكبير .. بث مباشر
وزير الآثار : تعرضت للسرقة في دولة ما .. والسياحة المصرية بخير
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

سفارة أنقرة بالقاهرة تنظم فعالية كبيرة وعرضًا فنيًا عن الزفاف التركي بقصر عابدين

السفارة التركية بالقاهرة
السفارة التركية بالقاهرة
ناصر السيد

أعلنت السفارة التركية في القاهرة، اليوم السبت أنها بصدد تنظيم فعالية كبيرة وعرضًا فنيًا عن الزفاف التركي في قصر عابدين. 

وقالت السفارة التركية بالقاهرة إنها ستنظم معرضًا فنيًا ضخمًا وشاملًا لمجموعة فساتين الزفاف وتقاليد الزفاف الأناضولية من معهد إزمير للتطوير التابعة لوزارة التعليم الوطني.

وصرح السفير التركي في القاهرة، صالح موطلو شن، بأن الاستعدادات للمعرض قد بدأت بموافقة وزارتي التعليم الوطني والخارجية التركيين حيث ستقوم عارضات الأزياء بعرض فساتين زفاف تركية تقليدية، تتميز بخصائص فريدة من جميع أنحاء الأناضول، كما سيُقام عرض لتقاليد الزفاف التركية.

وأشار السفير التركي في القاهرة، في تصريحات له على حسابه الرسمي على  منصة X، إلى أن المعرض سيُقام في القاعة الكبرى بقصر عابدين، المعروف بقصر دولما بهجة المصري والذي لعب دورًا هاما جاد في التاريخ المصري، حيث أسسه الخديوي إسماعيل، الذي أمضى السنوات العشر الأخيرة من حياته في إسطنبول، وله أيضًا قصر في نفس المدينة.

يُستخدم القصر حاليًا جزئيًا للأغراض العامة والاجتماعية، وجزئيًا للأغراض الرسمية. 

من المقرر أن يُقام هذا الحدث في 19 نوفمبر 2025 وستُقام الفعالية برعاية السيدة نجلاء عبد السلام هانم حرم وزير الخارجية المصري، من الجانب المصري، اما من الجانب التركي فستتولى السيدة آيشن بالشيك شن هانم حرم السفير التركي في القاهرة، التحضيرات اللازمة.

وفي تصريحاته على منصة  X، توجه السفير صالح موطلو شن وحرمة بالشكر الى السيدة نجلاء عبد السلام هانم، حرم وزير الخارجية، على دعمها لتنظيم هذا الحدث في قصر عابدين، كحدث خيري لأهل غزة.

ستُباع تذاكر الفعالية، وسيتم التبرع بجميع عائداتها للهلال الأحمر المصري لدعم المظلومين في غزة. كما سيدعم ويشارك مستثمرون أتراك في مصر في هذا الحدث.

والجدير بالذكر انه قد أُقيمت نسخة مصغرة من هذا الحدث في مقر إقامة السفير المصري بالقاهرة في مايو تحت شعار "لدينا زفاف". 
ونظرًا للإقبال الكبير الذي حظي به المعرض، طلب المشاركون المصريون إقامة نسخة أكبر في قصر عابدين. 

ومن المتوقع أن يُسهم هذا الحدث، الذي يُقام كعمل خيري، في تعريف الجمهور المصري بتركيا، نظرًا للتقارب الثقافي والتقاليد المتنوعة بين البلدين، اللذين يجمعهما تاريخ مشترك يمتد لأكثر من ألف عام.

