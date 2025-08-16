بوتين: إزالة الأسباب الجذرية للأزمة الأوكرانية أساس أي تسوية

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن "إزالة الأسباب الجذرية للأزمة في أوكرانيا يجب أن تكون الأساس في أي تسوية سياسية قادمة"، مشددا على أن بلاده لا تسعى لإطالة أمد النزاع، بل ترغب في إنهاء الأعمال القتالية في أقرب وقت ممكن.

وفي تصريحات أدلى بها عقب قمة ألاسكا، التي جمعته بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أوضح بوتين أن روسيا "تفضل الانتقال إلى حل جميع القضايا الدولية بالوسائل السلمية"، لافتا إلى أن القمة شكلت "فرصة لروسيا لتوضيح موقفها بهدوء ودقة".

وأشار الرئيس الروسي إلى أنه تم خلال القمة "بحث جميع مجالات التعاون تقريبا مع الولايات المتحدة"، بما في ذلك الأمن الإقليمي، وملف أوكرانيا، والتعاون الاقتصادي، معربًا عن أمله في أن تسهم نتائج اللقاء في خفض التوترات وتعزيز الحوار بين البلدين.