خطة سلام روسية.. بوتين يقترح على ترامب صفقة حول دونيتسك

طالب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بانسحاب القوات الأوكرانية من منطقة دونيتسك الشرقية كخطوة أولى نحو التوصل إلى تسوية شاملة للصراع المستمر منذ عام 2022.

جاء ذلك خلال لقاء جمعه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ولاية ألاسكا الأمريكية، حيث ناقش الطرفان سبل التهدئة وإمكانية إطلاق مفاوضات مباشرة بين موسكو وكييف.

ونقلت صحيفة فاينانشال تايمز عن مصادر مطلعة على تفاصيل المحادثات أن بوتين عرض، في المقابل، تجميد خطوط التماس في منطقتي خيرسون وزابوريجيا الجنوبيتين، في بادرة تهدف إلى خفض التصعيد وتهيئة الأجواء لمفاوضات مستقبلية.

وبينما لم يصدر تعليق رسمي من الحكومة الأوكرانية حتى الآن، رحب ترامب – بحسب المصادر ذاتها – بأي مبادرات من شأنها وقف إطلاق النار وإعادة الاستقرار إلى المنطقة.

في غضون ذلك، نقلت فايننشال تايمز عن مصادر مطلعة، إن الرئيس الأوكراني لن يوافق على التنازل عن دونيتسك لروسيا.

