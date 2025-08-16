جيش الاحتلال يعلن بدء نقل سكان مدينة غزة إلى الجنوب غدًا

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، أنه سيبدأ اعتبارا من يوم غد في توفير خيام إيواء لسكان مدينة غزة؛ تمهيدا لنقلهم من مناطق القتال إلى جنوب القطاع.

وقال المتحدث باسم الجيش، في بيان: "سنبدأ غدا في إنشاء نقاط إيواء مؤقتة مزودة بالخيام جنوب القطاع؛ لإفساح المجال أمام المدنيين لمغادرة مناطق القتال".

يأتي ذلك، بينما صرح وزير جيش الاحتلال “يسرائيل كاتس” بأن "القيادة الأمنية والعسكرية تعمل على خطة متماسكة وقوية لهزيمة حماس وإعادة جميع الرهائن"، مؤكدا أن "الجيش سيواصل عملياته حتى تحقيق أهداف الحرب كاملة".

وفي المقابل، شهدت مدينة تل أبيب مظاهرات حاشدة، مساء اليوم، شارك فيها آلاف الإسرائيليين، وطالبوا الحكومة بالتوصل إلى صفقة تبادل فورية تضمن الإفراج عن الرهائن المحتجزين لدى حماس، وإنهاء الحرب المتواصلة على قطاع غزة.