بعد قمة ترامب وبوتين.. قادة أوروبيون يجددون دعمهم لأوكرانيا

جدد عدد من القادة الأوروبيين، يوم السبت، التزامهم بمواصلة دعم أوكرانيا وممارسة الضغط على روسيا، وذلك في أعقاب القمة التي جمعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنظيره الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا.

وجاء هذا الموقف في بيان مشترك أصدره القادة الأوروبيون بعد إحاطة قدمها الرئيس ترامب بشأن نتائج محادثاته مع بوتين.

وشمل البيان توقيع كل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، إلى جانب رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.

وأكد القادة في بيانهم ترحيبهم بمساعي ترامب الرامية إلى وقف نزيف الدم في أوكرانيا، وإنهاء الحرب الروسية، والتوصل إلى سلام عادل ودائم.

وأضافوا أن "الخطوة التالية يجب أن تتضمن إجراء محادثات جديدة بمشاركة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وفقاً لما اقترحه ترامب".

كما أبدى القادة استعدادهم للعمل إلى جانب ترامب وزيلينسكي لعقد قمة ثلاثية بدعم أوروبي، مؤكدين على أهمية تقديم ضمانات أمنية قوية لأوكرانيا لضمان سيادتها وسلامة أراضيها.

وأوضح البيان أن "أي قيود على القوات المسلحة الأوكرانية أو على تعاونها مع دول أخرى غير مقبولة"، مشددين على أن روسيا لا تملك حق الاعتراض على طموحات أوكرانيا في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو).

واختتم البيان بالتأكيد على أن "تغيير الحدود الدولية بالقوة أمر غير جائز"، وأن موسكو "لا يمكن أن تتمتع بحق النقض في ما يتعلق بمسار انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي أو الناتو".