السنيورة: لا رابح من الفتنة الداخلية في لبنان
بعد إعلان الإسكان .. خطوات تعديل بيانات حجز شقق سكن لكل المصريين 7
جامعة القاهرة الأهلية تُطلق التسجيل الإلكتروني لبيانات الطلاب تمهيدًا لإبداء الرغبات للعام الجامعي 2025/2026
كواليس مثيرة في نص حوار المدير الرياضي للأهلي وحكم مباراة فاركو
النقابة مش بتسيب حد| نهال عنبر تعلن خبرا عاجلا يخص نجوى فؤاد ..خاص
لماذا استبعد فيريرا شيكو بانزا من تشكيل الزمالك ضد المقاولون العرب؟
اعترافات بوسي الأسد: جالي عروض من جنسيات مختلفة لممارسة الرذيلة| التحقيقات
انبي ضد وادي دجلة .. تعادل سلبي بين الفريقين في الشوط الأول
سرقوا مجوهرات بـ 2 مليون دولار في دقيقتين .. فيديو
سبب بكاء محمد صلاح بعد مباراة ليفربول وبورنموث في الدوري الإنجليزي
4 مليارات دولار.. شركات صينية عملاقة تستعد للاستثمار في السوق المصري قريباً
أخبار العالم

بعد قمة ترامب وبوتين.. قادة أوروبيون يجددون دعمهم لأوكرانيا

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

جدد عدد من القادة الأوروبيين، يوم السبت، التزامهم بمواصلة دعم أوكرانيا وممارسة الضغط على روسيا، وذلك في أعقاب القمة التي جمعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنظيره الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا.

وجاء هذا الموقف في بيان مشترك أصدره القادة الأوروبيون بعد إحاطة قدمها الرئيس ترامب بشأن نتائج محادثاته مع بوتين.

وشمل البيان توقيع كل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، إلى جانب رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.

وأكد القادة في بيانهم ترحيبهم بمساعي ترامب الرامية إلى وقف نزيف الدم في أوكرانيا، وإنهاء الحرب الروسية، والتوصل إلى سلام عادل ودائم.

وأضافوا أن "الخطوة التالية يجب أن تتضمن إجراء محادثات جديدة بمشاركة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وفقاً لما اقترحه ترامب".

كما أبدى القادة استعدادهم للعمل إلى جانب ترامب وزيلينسكي لعقد قمة ثلاثية بدعم أوروبي، مؤكدين على أهمية تقديم ضمانات أمنية قوية لأوكرانيا لضمان سيادتها وسلامة أراضيها.

وأوضح البيان أن "أي قيود على القوات المسلحة الأوكرانية أو على تعاونها مع دول أخرى غير مقبولة"، مشددين على أن روسيا لا تملك حق الاعتراض على طموحات أوكرانيا في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو).

واختتم البيان بالتأكيد على أن "تغيير الحدود الدولية بالقوة أمر غير جائز"، وأن موسكو "لا يمكن أن تتمتع بحق النقض في ما يتعلق بمسار انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي أو الناتو".

