نصر سالم: الاستخبارات العسكرية مهمتها توفير المعلومات عن التهديدات محليا وعالميا

كشف اللواء نصر سالم أستاذ العلوم الاستراتيجية بالأكاديمية العسكرية، دلالات تفقد الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة المشروع الاستراتيجي التعبوي لهيئة الاستخبارات العسكرية.

وقال نصر سالم في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" هيئة الاستخبارات العسكرية مهمتها توفير المعلومات عن التهديدات والعدائيات على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي ".



وتابع نصر سالم :" هيئة الاستخبارات العسكرية لها مهمة أخرى وهي تأمين القوات المسلحة ".



وأكمل نصر سالم :" هيئة الاستخبارات تقوم بالتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية بالدولة لإعداد الموقف الاستراتيجي ".

ولفت نصر سالم :" هيئة الاستخبارات العسكرية تقوم بتحديد حجم ونشاط ومكان العدو وتحديد نشاطه وتقوم بتحديد نقاط القوة والضعف للعدو ".

