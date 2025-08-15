قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحقيقات وملفات

المتحدث العسكري يكشف جهود مصر والقوات المسلحة في إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.. وأكثر من 70% منها مصرية.. استقبال 18560 مصاب ومرافق فلسطيني

المتحدث العسكري
المتحدث العسكري
محمد إبراهيم

المتحدث العسكري: 

  • مطار العريش يستقبل1022 طائرة بحمولة أكثر من 27 ألف طن مساعدات
  • 32 سفينة مساعدات استقبلها ميناء العريش بحمولة أكثر من 74 ألف
  • 45 ألف شاحنة مساعدات إنسانية دخلت إلى غزة منذ بدء الحرب بحمولة 500 ألف طن
  • %70 من المساعدات التي دخلت إلى قطاع غزة مساعدات مصرية
  • 168عملية إسقاط جوي للمساعدات نفذها الجيش المصري فوق غزة
  • استقبال 18560 مصاب ومرافق من الجانب الفلسطيني منذ بدء الحرب

نشر العميد أح غريب عبد الحافظ المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة، جهود الدولة المصرية والقوات المسلحة في إدخال المساعدات الإنسانية المصرية إلى قطاع غزة.

وأوضح المتحدث العسكري أن مطار العريش استقبل 1022 طائرة منذ بدء الحرب في غزة، تحمل أكثر من 27 ألف طن من المساعدات الإنسانية، كما استقبل ميناء العريش 32 سفينة مساعدات إنسانية تحمل أكثر من 74 ألف طن من المساعدات الإنسانية.

وكشف المتحدث العسكري أن المساعدات الإنسانية قبل الحرب الأخيرة في قطاع غزة، كانت تتوجه إلى معبر العوجة ليتم تفتيشها ثم تتوجه إلى معبر رفح من جانبه الفلسطيني، ويقوم الهلال الأحمر الفلسطيني باستلامها لدخولها إلى القطاع، أما المساعدات الخاصة بوكالة الأونروا كانت تدخل من معبر كرم أبو سالم مباشرة.

وكشف المتحدث العسكري أنه بعد سيطرة إسرائيل على معبر رفح من جانبه الفلسطيني في 7 مايو 2024 ، توقف شريان الحياة الرئيسي عن العمل، وقامت إسرائيل بتدمير معبر رفح من جانبه الفلسطيني وقامت الدولة المصرية بإدخال المساعدات من معبر كرم أبو سالم وعبر عملية الإسقاط الجوي للمساعدات.

مصر أدخلت أكثر من 45 ألف شاحنة مساعدات

وأشار المتحدث العسكري أن مصر قامت بإدخال أكثر من 45 ألف شاحنة مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة منذ بدء الحرب بحمولة تصل إلى 500 ألف طن من المساعدات، منهم نحو 368 ألف طن من مساعدات مصرية، كما كشف المتحدث العسكري أن أكثر من 70٪ ؜من حجم المساعدات التي دخلت إلى قطاع غزة هي مساعدات مصرية.

وأوضح المتحدث العسكري أن القوات المسلحة نفذت 168عملية إسقاط جوي فوق قطاع غزة بحمولة 3730 طن من المساعدات منذ بدء الحرب على القطاع.

كما كشف المتحدث العسكري أن مصر قامت بإدخال 1341 شاحنة مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة من الفترة 27 يوليو حتى 15 أغسطس 2025، فيما تتكدس أكثر من 5000 شاحنة أخرى على الجانب المصري بسبب تعنت الاحتلال في إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأوضح المتحدث العسكري أن مصر استقبلت نحو 18560 مصاب ومرافق من الجانب الفلسطيني منذ بدء الحرب على قطاع غزة وقامت بتقديم الخدمة الصحية لهم في المستشفيات المصرية.

المتحدث العسكري غزة المساعدات الإنسانية مطار العريش

