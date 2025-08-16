قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فيديو

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025

ايمان عبد اللطيف
موعد المولد النبوي الشريف 2025 وإجازة المواد النبوي.. يحتفل المصريون في شهر ربيع الأول بذكرى المولد النبوي الشريف، يوم مولد النبي محمد- صلى الله عليه وسلم-.

وقدمت إيمان عبد اللطيف، مذيعة صدى البلد، التفاصيل الخاصة بـ إجازة المولد النبوي الشريف 2025, حيث تمنح الحكومة الموظفين في القطاع العام والخاص إجازة المولد النبوي الشريف.

وولد النبي- صلى الله عليه وسلم- في شهر ربيع الأول، في يوم الإثنين، الموافق يوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول، وعلى هذا فإن موعد اجازة المولد النبوي سيوافق يوم الخميس 4 سبتمبر 2025.

إجازة المولد النبوي 2025 توافق ذكرى المولد النبوي الشريف، بحسب ما جاء في أجندة العطلات الرسمية الصادرة عن رئاسة الجمهورية، فإن موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025 سيوافق يوم الخميس 4 سبتمبر 2025، وهو ما يوافق 12 ربيع الأول 1447 هجريًا، لتكون عطلة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاعين العام والخاص، وبإضافة عطلة نهاية الأسبوع الجمعة والسبت؛ يحصل الموظفين على 3 أيام متتالية. 

اجازة المولد النبوى المولد النبوى اجازات

التكييف
شاومي
ما يجب فعله فورًا عند الإحساس بالإصابة بالتسمم الغذائي؟
هنادي مهنا
