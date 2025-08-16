اللواء نصر سالم: نتابع كل شيء يحدث في إسرائيل يوميا

كشف اللواء نصر سالم أستاذ العلوم الاستراتيجية بالأكاديمية العسكرية، دلالات تفقد الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة، المشروع الاستراتيجي التعبوي لهيئة الاستخبارات العسكرية.

وقال نصر سالم، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"،: "المشروع الاستراتيجي التعبوي يوضح أننا نتوقع ما سيحدث، وجاهزون للتدخل فورا".

وأكد نصر سالم: "نتابع كل شيء يحدث في إسرائيل يوميا، والأجهزة المعنية لديها معلومات كاملة".

وأكمل نصر سالم: "رجل المعلومات يحدد المخاطر القادمة، باليوم والساعة؛ ليكون هناك ردا مناسبا".