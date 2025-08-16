متصورة في غرفة نومي.. تفاصيل اعترافات بوسي الأسد

قدمت مذيعة “صدى البلد”، إيمان عبد اللطيف، تفاصيل خاصة باعترافات بوسي الأسد حيث قررت جهات التحقيق، حبس الراقصة بوسي الأسد 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامها بنشر الفسق عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وفي تلك السطور نرصد لكم القصة الكاملة.

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على صانعة المحتوى ميرا جمال، الشهيرة بـ"بوسي الأسد"، داخل شقة مستأجرة بمنطقة هضبة الأهرام، تنفيذًا لإذن من النيابة العامة بضبطها وتفتيش مسكنها.

جاء ذلك بناءً على تحريات دقيقة وتقنيات فنية حديثة، أكدت تواجد المتهمة بالشقة المشار إليها، وتم ضبطها مساء أمس الثلاثاء الموافق 13 أغسطس 2025، حيث كانت بحوزتها أربعة هواتف محمولة تحتوي على عدة حسابات إلكترونية نشطة بأسماء "بوسي الأسد"، "الملكة بوسي"، و"0211 LION"، عبر منصات مثل تيك توك، إنستجرام ويوتيوب.



