محافظات

حملات تفتيش لمتابعة تطبيق الأمن والسلامة بحمامات السباحة بكفر الشيخ

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

أصدر الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، تعليماته بتشكيل لجنتي تفتيش ومتابعة لحمامات السباحة بالمنشآت الشبابية والرياضية التابعة، برئاسة عبد المنعم الكناني وكيل المديرية للرياضة وعضوية العناصر الفنية والقانونية لمتابعة تطبيق عوامل الأمن والسلامة وفق "الكود المصري" لتأمين المسطحات المائية وحمامات السباحة بالمنشآت الشبابية والرياضية وذلك بناءً على توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ.

وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن اللجنة الأولى للتفتيش على حمامات سباحة نادي بيلا ونادي الحامول، برئاسة عبد المنعم الكناني وكيل المديرية للرياضة وعضوية عبد الفتاح الوكيل عضو اللجنة، تابعت تطبيق عوامل الأمن والسلامة بحمامات السباحة بالناديين وتواجد المدربين والمنقذين طوال وقت عمل حمام السباحة، وتوافر أدوات الإنقاذ والإسعافات الأولية وتأمين الوصلات الكهربائية والتأكد من كفاءة عمل غرف التحكم وكاميرات المراقبة والفلاتر واختبار الكلور والـ PH والبيئة المحيطة الآمنة بالحمامات، كما قامت اللجنة بمراجعة بعض الأعمال الإدارية والفنية وكفاءة الأجهزة والمعدات اللازمة الواردة بالكود المصري لتأمين المسطحات المائية وحمامات السباحة بالمنشآت الشبابية والرياضية.

وتابع: كما انطلقت اللجنة الثانية للتفتيش ومتابعة تطبيق عوامل الأمن والسلامة وفق الكود المصري لتأمين المسطحات المائية، بحمامات سباحة نادي سخا الرياضي، ونادي كفر الشيخ الرياضي وكذلك بحمامات سباحة مراكز شباب "فوه، محلة ديّاي، قلين" بنظام حق الانتفاع BOT ضمن ملف الطرح الاستثماري بمراكز الشباب، اللجنة الثانية برئاسة الدكتور حسام أبو سالم معاون مدير المديرية للرياضة وعادل خليف عضو إنشاءات، وأسامة الطواب عضو قانوني.

 وأشار إلى أن اللجنة تستعد لتقديم تقرير شامل بالملاحظات التي رصدتها أثناء المتابعة وعرضها على وكيل وزارة الشباب والرياضة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وذلك في إطار حرص مديرية الشباب والرياضة على حماية المترددين على الهيئات الشبابية والرياضية وتطبيق كافة عوامل الأمن والسلامة وفق اشتراطات الكود المصري.

كفر الشيخ الشباب والرياضة مديرية الشباب والرياضة محافظ كفر الشيخ

