3 قرارات عاجلة من التعليم لمكافحة الدروس الخصوصية في العام الدراسي الجديد

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تكثيف الجهود الرامية لمكافحة الدروس الخصوصية في العام الدراسي الجديد 

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سيتم مكافحة الدروس الخصوصية في العام الدراسي الجديد من خلال :

  • تفعيل الدور الاكاديمي للمدرسة في تقديم الدعم التعليمي الكافي 
  • توفير بيئة جاذبة ومحفزة للاستفادة من المحتوى التعليمي الرسمي 
  • تطبيق الإجراءات القانونية تجاه من يزاول التدريس خارج الاطار الرسمي المعتمد

وأصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات عاجلة استعدادا لبدء العام الدراسي الجديد 2025/2026 .

حيث شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على جميع مديريات التربية والتعليم والادارات التعليمية والمدارس بضرورة التأكيد على بدء الدراسة بشكل فعلي  منذ اليوم الأول من العام الدراسي الجميع الصفوف الدراسية، وفقا للخريطة الزمنية المعتمدة، دون تأخير أو تهاون، ويشمل ذلك فصول الخدمات بمدارس التعليم الثانوي العام، والفني، باعتبار طلابها نظاميين بالفترة المسائية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على ضرورة الالتزام بتحصيل الرسوم الدراسية المقررة للعام الدراسي ٢٠٢٦/۲۰۲۰، وفقا لما ورد بالقرار الوزاري رقم (١٠٦)، الصادر بتاريخ ٢٠٢٥/٦/٣٠، المنظم لهذا الشأن، والالتزام بتطبيق كافة بنوده.

كما أكدت على ضرورة إلتزام جميع الطلاب بالزي المدرسي الموحد المعتمد لما له من دور فاعل في ترسيخ قيم الانضباط داخل البيئة المدرسية على أن يترك لأولياء الأمور حرية اختيار أماكن شراء الريء دون تحديد جهة بعينها، مع التأكيد على الالتزام الكامل بأحكام القرار الوزاري رقم (١٦٧) لسنة 2013، المنظم لهذا الشأن.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2025

 موعد بدء الدراسة في الفصل الدراسي الأول : من 20 سبتمبر 2025 لـ 22 يناير 2026

- عدد أيام الدراسة في الفصل الدراسي الأول : 88 يوم بعد حذف أيام الجمع والسبت والاجازات الرسمية

- بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل : من 10 يناير 2026 حتى 15 يناير 2026

- بدء امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الأول من 17 يناير 2026 حتى 22 يناير 2026

- إجازة نصف العام 2026 : مدتها أسبوعان تبدأ من السبت 24 يناير 2026 حتى الخميس 5 فبراير 2026 ، وفي حالة تعارض موعد إجازة نصف العام مع إجازة وزارة التعليم العالي وقطاع المعاهد الأزهرية يتم توحيد الاجازة

- موعد بدء الدراسة في المدارس في الفصل الدراسي الثاني : من 7 فبراير 2026 حتى 11 يونيو 2026

- عدد أيام الدراسة في الفصل الدراسي الثان 84 يوما بعد حذف أيام الجمع والسبت والاجازات الرسمية

- إجمالي عدد أيام الدراسة الفعلية في الفصلين الأول والثاني : 88 + 84 = 172 يوما

- بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2026 لصفوف النقل من 16 مايو 2026 حتى 24 مايو 2026

- بدء امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الترم الثاني : من 4 يونيو 2026 حتى 11 يونيو 2026

- امتحانات الدبلومات الفنية 2026 : بدء التجهيز لها الاحد الموافق 31 مايو 2026

- امتحانات الثانوية العامة 2026 : من السبت 20 يونيو 2026

- موعد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الابتدائي : من 20 ابريل 2026 حتى 22 ابريل 2026

-موعد التقييم النهائي للصفين الأول والثاني الابتدائي ( عقد جميع امتحانات المواد خارج المجموع عملي وانشطة ومستوى رفيع ولغة ثانية) من 11 مايو 2026 حتى 13 مايو 2026

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يخصص الأسبوع الأخير من كل فصل دراسي للمراجعة ، مؤكدة أن المواعيد السابق ذكرها تشمل هذه المواعيد جميع مراحل التعليم المختلفة في المدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات

كما قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يقتصر أداء تقييمات الصفين الأول والثاني الابتدائي على مواد (اللغة العربية - اللغة الأجنبية - الرياضيات فقط )
 

