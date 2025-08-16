بدء امتحان التربية الدينية في لجان الدور الثاني للثانوية العامة 2025

تشهد الآن لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2025 بدء امتحان التربية الدينية للنظامين الجديد والقديم في جميع محافظات الجمهورية

وبحسب جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2025 ، يستمر امتحان التربية الدينية للنظامين الجديد والقديم في اللجان من 12:30 ظهراً حتى 2 ظهراً

وكان قد أدى طلاب للنظامين الجديد والقديم في لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2025 في الفترة الاولى امتحان اللغة العربية من 9 صباحا لـ 12 ظهرا

كما يؤدي اليوم أيضا في لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2025 طلاب مدارس المكفوفين امتحان التربية الدينية في الفترة الثانية ، ويؤدى طلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا امتحان التربية الدينية في الفترة الثانية.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني انطلاق امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2025 للعام الدراسى ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥، للنظام القديم والحديث، وذلك اعتبارًا من اليوم السبت الموافق ١٦ أغسطس ٢٠٢٥

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : تستمر امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2025 للعام الدراسى ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ للنظام الحديث حتى يوم السبت الموافق ٢٣ أغسطس ٢٠٢٥، بينما تستمر امتحانات طلاب الثانوية العامة النظام القديم ومدارس المكفوفين ومدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا إلى يوم الاثنين الموافق ٢٥ أغسطس ٢٠٢٥.





إحصائيات امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2025

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان رسمي لها أبرز إحصائيات امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2025 مؤكدةً ما يلي :

إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدور الثاني (نظام قديم) يبلغ ١٢١٤٢ طالبا وطالبة.

إجمالى عدد طلاب نظام حديث ١٤٥٩٣٠ طالبا وطالبة.

إجمالى عدد طلاب مدارس المكفوفين ٧ طلاب.

إجمالى عدد طلاب مدارس المتفوقين طالبان.

عدد اللجان ٢٦٧ لجنة على مستوى جميع الجمهورية

الطلاب المسموح لهم بآداء امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2025

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الطلاب المسموح لهم بدخول امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2025 ، هم : الطلاب الذي رسبوا أو تغيبوا في مادة أو مادتين على الأكثر في الدور الأول ، سواء داخل المجموع أو خارجه ، مشيرةً إلى انه في هذه الحالة لا يحتسب للطلاب أكثر من 50% من الدرجة الكلية للمادة ، مع الإحتفاظ بالدرجات التي حصل عليها في المواد التي تجح فيها في الدور الأول