قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قبل بدء العام الدراسي الجديد .. التعليم تشدد على الإلتزام بالزي المدرسي والمصروفات
حقيقة تأجيل موعد بدء الدراسة في المدارس والجامعات الخاصة
موعد المولد النبوي الشريف 2025 .. إجازة 3 أيام متتالية لهؤلاء الأشخاص
طليقته نشرت الفيديو.."الداخلية"تكشف تفاصيل احتجاز بلوجر لشخص والتعدى عليه بالضرب
رابط بوابة الأزهر الإلكترونية لتسجيل رغبات الثانوية 2025 بسهولة
وزير قطاع الأعمال : عودة "النصر" للإنتاج خطوة استراتيجية لدعم وتوطين صناعة السيارات محليا
الإحصاء: مصر تسجل 108 ملايين نسمة بالداخل في أغسطس 2025
بدء امتحان التربية الدينية في لجان الدور الثاني للثانوية العامة 2025
دولة التلاوة.. أكبر مسابقة قرآنية لاكتشاف المواهب بمشاركة 14 ألف متسابق
ذهبيتان و برونزية لمصر في نهائي السيدات ببطولة العالم لشباب الخماسي الحديث
بسبب المنوريل.. غلق كلى لشارع 26 يوليو تجاه ميدان لبنان لمدة 6 أيام
إغلاق شارع 26 يوليو لـ 6 أيام ومسارات بديلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بدء امتحان التربية الدينية في لجان الدور الثاني للثانوية العامة 2025

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ياسمين بدوي

تشهد الآن لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2025 بدء امتحان التربية الدينية للنظامين الجديد والقديم في جميع محافظات الجمهورية

وبحسب جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2025 ، يستمر امتحان التربية الدينية للنظامين الجديد والقديم في اللجان من 12:30 ظهراً حتى 2 ظهراً

وكان قد أدى طلاب للنظامين الجديد والقديم في لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2025 في الفترة الاولى امتحان اللغة العربية من 9 صباحا لـ 12 ظهرا

كما يؤدي اليوم أيضا في لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2025 طلاب مدارس المكفوفين امتحان التربية الدينية في الفترة الثانية ، ويؤدى طلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا امتحان التربية الدينية في الفترة الثانية.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني انطلاق امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2025 للعام الدراسى ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥، للنظام القديم  والحديث، وذلك اعتبارًا من اليوم السبت الموافق ١٦ أغسطس ٢٠٢٥

 وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : تستمر  امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2025 للعام الدراسى ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ للنظام الحديث حتى يوم السبت الموافق ٢٣ أغسطس ٢٠٢٥، بينما تستمر امتحانات طلاب الثانوية العامة النظام القديم ومدارس المكفوفين ومدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا إلى يوم الاثنين الموافق ٢٥ أغسطس ٢٠٢٥.


 

إحصائيات امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2025 

 

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان رسمي لها أبرز إحصائيات امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2025 مؤكدةً ما يلي :

  •  إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدور الثاني (نظام قديم) يبلغ ١٢١٤٢ طالبا وطالبة.
  •     إجمالى عدد طلاب نظام حديث ١٤٥٩٣٠ طالبا وطالبة.
  •     إجمالى عدد طلاب مدارس المكفوفين ٧ طلاب.
  •  إجمالى  عدد طلاب مدارس المتفوقين طالبان.
  •     عدد اللجان ٢٦٧ لجنة على مستوى جميع الجمهورية

الطلاب المسموح لهم بآداء امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2025

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الطلاب المسموح لهم بدخول امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2025 ، هم : الطلاب الذي رسبوا أو تغيبوا في مادة أو مادتين على الأكثر في الدور الأول ، سواء داخل المجموع أو خارجه ، مشيرةً إلى انه في هذه الحالة لا يحتسب للطلاب أكثر من 50% من الدرجة الكلية للمادة ، مع الإحتفاظ بالدرجات التي حصل عليها في المواد التي تجح فيها في الدور الأول

امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2025 امتحانات الدور الثاني الدور الثاني للثانوية العامة 2025 امتحان التربية الدينية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2025

51.9 %للتربية 60.4%للحقوق وفني صحي64.3%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

بكاء محمد صلاح

محمد صلاح يدخل في نوبة بكاء بعد مواجهة ليفربول وبورنموث لهذا السبب

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين في مصر اليوم السبت

سقوط حافلة في الجزائر

مقتل 18 شخصا في حادث سقوط حافلة بالجزائر

محمد هاني

أول رد فعل من الأهلي بعد طرد محمد هاني بمباراة فاركو

مصطفي شوبير

مصطفى شوبير يقدم اعتذرا للجهاز الفني بالأهلي.. ما السبب؟

اسعار الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 16 أغسطس 2025

الغندور

خالد الغندور يثير غضب جماهير الأهلي بعد هزيمة فاركو .. ماذا قال؟

ترشيحاتنا

البلوجر مديحة

مقاطع خادشة للحياء.. مديحة من ست بيت إلى بلوجر لفرفشة الزباين

إسعاف

وفاة مراقب امتحانات بأزمة قلبية داخل لجنة ثانوية عامة بقنا

أرشيفية

آخر موعد وشروط مؤهلات ورابط التسجيل للالتحاق بكلية الشرطة

بالصور

استعدادا لامتحانات الدور الثاني..أزهر الشرقية يعقد اجتماعا موسعا بمديرى الإدارات

ازهر الشرقية
ازهر الشرقية
ازهر الشرقية

فستان لافت.. رضوى الشربيني تخطف الأنظار بظهورها

رضوى الشربيني
رضوى الشربيني
رضوى الشربيني

لحظة غرق مصنع سيارات ريفيان على يد عامل.. خسائر نصف مليون دورلار

مصنع نورمال
مصنع نورمال
مصنع نورمال

كاجوال لافت.. أمينة خليل تستعرض رشاقتها

أمينة خليل
أمينة خليل
أمينة خليل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

المزيد