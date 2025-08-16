قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

مجاناً لطلاب المدارس.. التعليم تتيح كتب مطبوعة للتقييمات في جميع المواد

ياسمين بدوي

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ،  لأول مرة توفير كتب مطبوعة للتقييمات في جميع المواد الدراسية في العام الدراسي الجديد 

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على ان قرار توفير كتب مطبوعة للتقييمات في جميع المواد الدراسية  يأتي تخفيفا للأعباء على السادة المعلمين

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن توفير كتب مطبوعة للتقييمات في جميع المواد الدراسية في العام الدراسي الجديد ، سيتم بدون تحميل أي أعباء مالية على السادة أولياء الأمور، وذلك إطار نتائج التغذية الراجعة الواردة من الميدان.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلتزامها الراسخ بتوفير بيئة تعليمية محفزة وداعمة، ترتكز على تطوير مهارات التفكير النقدي والإبداعي لدى الطلاب، بما يواكب متطلبات الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر 2030.

وكانت قد أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بيانا عاجلا أكدت خلاله أنها أطيب الأمنيات لمعلمي ومعلمات مصر، وطالبات وطلاب مصر وأولياء أمورهم

وخلال بيانها أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن جميع المناهج المطوّرة للعام الدراسي الجديد 2025 / 2026 مؤكدة أنها في المواد التالية:

  •  مادة اللغة العربية: من مرحلة رياض الأطفال وحتى الصف الثاني الإعدادي
  •  مادة التربية الدينية (الإسلامية والمسيحية): للصفوف من الأول الابتدائي وحتى الثاني الإعدادي
  •  مادة الدراسات الاجتماعية: للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي والثاني الإعدادي
  •  مادة اللغة الإنجليزية: من رياض الأطفال حتى المرحلة الثانوية
  •  مادة العلوم : الصف الثاني الإعدادي
  •   مادة الرياضيات : الصف الثاني الإعدادي


وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه يمكن الآن تحميل المناهج المطورة للعام الدراسي الجديد 2025 / 2026 من خلال الرابط التالي :

https://studentbooks.moe.gov.eg/ 


وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه سيتم تباعًا مشاركة باقي الكتب الدراسية المطوّرة عبر موقع الوزارة.

كما أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنها ستشارك كتاب مادة الرياضيات للصف الأول الابتدائي، والذي تم تطويره بالتعاون مع الجانب الياباني، في خطوة غير مسبوقة في تاريخ التعاون بين الدولتين ‎ويولي هذا الكتاب اهتمامًا خاصًا بتنمية المهارات الأساسية وتبسيط المادة العلمية بما يتماشى مع النظام الياباني، وبما يُدرَّس للطلاب في نفس المرحلة باليابان، حيث يعرف النظام التعليمي الياباني بتركيزه على بناء أساس رياضي قوي من خلال تبسيط المحتوى، وهو ما أثبت كفاءته عالميًا.

وتفخر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالاستفادة من الخبرات الوطنية والدولية في تطوير هذه المناهج، بالتعاون مع مؤسسات وطنية عريقة، وفي هذا الإطار، تتقدم الوزارة بخالص الشكر والتقدير والاعتزاز لمؤسسة الأزهر الشريف والكنيسة المصرية على التعاون الوثيق في تطوير مناهج مادة التربية الدينية (الإسلامية والمسيحية) ومشاركتهما الفعالة في إعداد محتوى تربوي يرتكز على ترسيخ القيم الأخلاقية والانسانية في نفوس أبنائنا الطلاب.

