أحمد موسى: الأمن المصري خط أحمر
المسلماني وبخيت وخالد يوسف يعزّون فى صنع الله إبراهيم | صور
سفارة أنقرة بالقاهرة تنظم فعالية كبيرة وعرضًا فنيًا عن الزفاف التركي بقصر عابدين
متحدث الوزراء: توجيهات مشددة للمحافظين بشأن قانون الإيجار القديم
نصر سالم: الاستخبارات العسكرية مهمتها توفير المعلومات عن التهديدات محليا وعالميا
السيطرة على حريق مخزن خردة في بولاق أبو العلا | فيديو
جيش الاحتلال يعلن بدء نقل سكان مدينة غزة إلى الجنوب غدًا
التشكيل الرسمي لسموحة أمام غزل المحلة في الجولة الثانية من دوري Nile
كواليس تحرك السياحة والآثار ضد فيديو المتحف المصري الكبير .. بث مباشر
وزير الآثار : تعرضت للسرقة في دولة ما .. والسياحة المصرية بخير
وفد من الثقافة والمهن التمثيلية يزور نجوى فؤاد في منزلها بعد استغاثتها
رحيل صادم.. وفاة حنفي هليل نجم غزل المحلة بعد صراع مع المرض
لو اتسممت بعد وجبة ملوثة.. خطوات إسعاف منزلي سريعة تنقذك قبل الوصول للمستشفى

ما يجب فعله فورًا عند الإحساس بالإصابة بالتسمم الغذائي؟
ما يجب فعله فورًا عند الإحساس بالإصابة بالتسمم الغذائي؟
آية التيجي

قد تتحول وجبة لذيذة إلى كابوس صحي في غضون ساعات، خاصة إذا كان الطعام ملوثًا أو فاسدًا.

ما يجب فعله فورًا عند الإحساس بالإصابة بالتسمم الغذائي؟

وتظهر أعراض التسمم الغذائي بشكل مفاجئ مثل الغثيان، القيء، الإسهال، والتقلصات المعوية، ما يستدعي التدخل السريع قبل أن تتدهور الحالة الصحية.

ويمكن لبعض خطوات الإسعاف المنزلي البسيطة أن تقلل من حدة الأعراض وتحافظ على توازن الجسم حتى تصل للرعاية الطبية.

وهناك ما يجب فعله فورًا عند الإحساس بالإصابة بالتسمم الغذائي، وفقا لما نشر في موقع Health Direct، وتشمل ما يلي:

ـ التوقف عن تناول الطعام فورًا:
امتنع عن أي أطعمة أو مشروبات قد تزيد من سوء حالتك، واحتفظ بعينة صغيرة من الطعام المشتبه به، فقد يحتاجها الطبيب للتحليل.

ما يجب فعله فورًا عند الإحساس بالإصابة بالتسمم الغذائي؟

ـ تعويض السوائل المفقودة:
يعد الجفاف أكبر خطر عند التسمم الغذائي. لذلك اشرب ماءً نظيفًا أو محلول معالجة الجفاف (ORS) على جرعات صغيرة ومتكررة، وتجنب العصائر والمشروبات الغازية التي قد تهيج المعدة.

ـ الراحة التامة:
استلقِ في مكان هادئ ومريح، ولا ترهق نفسك، فالجسم يحتاج للطاقة لدعم المناعة في مواجهة العدوى.

ـ مراقبة الأعراض بدقة:
راقب حالتك أو اطلب من أحد المقربين متابعتك، خاصة إذا ظهرت أعراض خطيرة مثل ارتفاع الحرارة، الدم في القيء أو الإسهال، أو دوار شديد.

ما يجب فعله فورًا عند الإحساس بالإصابة بالتسمم الغذائي؟

ـ التواصل مع الطبيب فورًا:
إذا استمرت الأعراض لأكثر من 48 ساعة أو كانت شديدة منذ البداية، يجب الاتصال بالطبيب أو التوجه إلى قسم الطوارئ.

ـ تجنب العلاجات العشوائية:
لا تتناول مضادات الإسهال أو المضادات الحيوية من تلقاء نفسك، فقد تزيد العدوى سوءًا أو تخفي الأعراض المهمة.

ويحتاج التسمم الغذائي إلى سرعة التصرف، التوقف عن الطعام الملوث، شرب السوائل، والراحة التامة هي أولى خطوات الإسعاف الذاتي، لكن لا غنى عن استشارة الطبيب إذا استمرت الأعراض أو كانت شديدة منذ البداية.

