لو اتسممت بعد وجبة ملوثة.. خطوات إسعاف منزلي سريعة تنقذك قبل الوصول للمستشفى

قد تتحول وجبة لذيذة إلى كابوس صحي في غضون ساعات، خاصة إذا كان الطعام ملوثًا أو فاسدًا.

ما يجب فعله فورًا عند الإحساس بالإصابة بالتسمم الغذائي؟

وتظهر أعراض التسمم الغذائي بشكل مفاجئ مثل الغثيان، القيء، الإسهال، والتقلصات المعوية، ما يستدعي التدخل السريع قبل أن تتدهور الحالة الصحية.

ويمكن لبعض خطوات الإسعاف المنزلي البسيطة أن تقلل من حدة الأعراض وتحافظ على توازن الجسم حتى تصل للرعاية الطبية.

وهناك ما يجب فعله فورًا عند الإحساس بالإصابة بالتسمم الغذائي، وفقا لما نشر في موقع Health Direct، وتشمل ما يلي:

ـ التوقف عن تناول الطعام فورًا:

امتنع عن أي أطعمة أو مشروبات قد تزيد من سوء حالتك، واحتفظ بعينة صغيرة من الطعام المشتبه به، فقد يحتاجها الطبيب للتحليل.

ـ تعويض السوائل المفقودة:

يعد الجفاف أكبر خطر عند التسمم الغذائي. لذلك اشرب ماءً نظيفًا أو محلول معالجة الجفاف (ORS) على جرعات صغيرة ومتكررة، وتجنب العصائر والمشروبات الغازية التي قد تهيج المعدة.

ـ الراحة التامة:

استلقِ في مكان هادئ ومريح، ولا ترهق نفسك، فالجسم يحتاج للطاقة لدعم المناعة في مواجهة العدوى.

ـ مراقبة الأعراض بدقة:

راقب حالتك أو اطلب من أحد المقربين متابعتك، خاصة إذا ظهرت أعراض خطيرة مثل ارتفاع الحرارة، الدم في القيء أو الإسهال، أو دوار شديد.

ـ التواصل مع الطبيب فورًا:

إذا استمرت الأعراض لأكثر من 48 ساعة أو كانت شديدة منذ البداية، يجب الاتصال بالطبيب أو التوجه إلى قسم الطوارئ.

ـ تجنب العلاجات العشوائية:

لا تتناول مضادات الإسهال أو المضادات الحيوية من تلقاء نفسك، فقد تزيد العدوى سوءًا أو تخفي الأعراض المهمة.

ويحتاج التسمم الغذائي إلى سرعة التصرف، التوقف عن الطعام الملوث، شرب السوائل، والراحة التامة هي أولى خطوات الإسعاف الذاتي، لكن لا غنى عن استشارة الطبيب إذا استمرت الأعراض أو كانت شديدة منذ البداية.