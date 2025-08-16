قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رحيل صادم.. وفاة حنفي هليل نجم غزل المحلة بعد صراع مع المرض
بالصور والفيديو.. القصة الكاملة لـ القبض على التيك توكر فراولة وتفاحة
الشاب أخطأ.. وزير السياحة: إحنا بنحمي حقوق الدولة بما فعلناه تجاه فيديو المتحف المصري الكبير
د. محمود عنبر: قمة ألاسكا لم تنتج حلولًا لأوكرانيا.. وسياسات واشنطن ضبابية
وزير السياحة والآثار: وجهت باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الفيديو الترويجي للمتحف الكبير
حالة الطقس غدا .. «صيف وشتا مع بعض» وتحذير من حر وعواصف وأمطار
وزير السياحة والآثار عن فيديو المتحف المصري الكبير: لست ضد الشاب.. لكن يجب احترام الملكية الفكرية
وزير السياحة: أنا مش شايف إبداع في فيديو الشاب عبد الرحمن عن المتحف المصري الكبير
إنبي ضد وادي دجلة.. الفريق البترولي يحقق الفوز بالدوري
موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025
رفض إدانة التطبيع.. جمال عبد الرحيم منتقدا موقف اتحاد الصحفيين العرب
أنا وجوزي وبنتي مش كدا أبدا | أسما شريف منير تنتقد مشهدا مثيرا في الساحل
بالصور

زيادة الإنتاجية.. أسباب مهمة لتركيب التكييف في مكان العمل

اسماء محمد

في بعض الأحيان يعتقد المديرين أن التكييف في أماكن العمل أمر ثانوي لا أهمية له فهو مجرد ترفيه ولا يؤثر على الإنتاجية ولكن الحقيقة عكس ذلك.

ووفقا لما جاء في موقع reventongroup فوائد التكييف في مكان العمل.

سعره رخيص في الشتاء.. أرخص تكييف 1.5 حصان في مصر

الراحة الحرارية

قد تُسبب درجات الحرارة المرتفعة إرهاقًا للجسم وتؤثر سلبًا على الصحة والأداء في المكتب أو مكان العمل بشكل عام.

 تُوفر مكيفات الهواء جوًا باردًا لطيفًا حتى في أشد الأيام حرارة، مما يمنع ارتفاع درجة الحرارة والشعور بعدم الراحة لان درجة الحرارة المناسبة تجعل الاعضاء الداخلية تعمل بكفاءة.

 زيادة الإنتاجية

تُظهر الدراسات العلمية أن درجة الحرارة الداخلية المناسبة تؤثر إيجابًا على كفاءة العمل والتركيز و يساعد تكييف الهواء على الحفاظ على ظروف مثالية، مما يؤدي إلى زيادة الإنتاجية وفعالية المهام.

 في أماكن العمل التي تؤثر فيها درجة الحرارة على الأداء، يُعد تكييف الهواء عاملًا أساسيًا في تحديد النجاح.

القهوة والتركيز

حماية الأجهزة الإلكترونية

قد تُلحق درجات الحرارة المرتفعة ضررًا بالأجهزة الإلكترونية، مثل أجهزة الكمبيوتر والتلفزيونات والهواتف الذكية و يضمن التكييف الهواء استقرارًا في درجات الحرارة، ويحمي الأجهزة من ارتفاع درجة الحرارة والتلف المحتمل وهذا يسمح للأجهزة  الإلكترونية بالعمل بكفاءة لفترة طويلة من الزمن دون الحاجة لاستبدالها.

مركز الكمبيوتر لخدمة ضيوف قمة المناخ

 تحسين جودة الهواء

مكيفات الهواء الحديثة مزودة بأنظمة تنقية هواء متطورة تزيل الملوثات والغبار ومسببات الحساسية بفعالية، مما يُحسّن جودة الهواء الداخلي بالنسبة لمرضى الحساسية أو الربو، يُعدّ الهواء النقي أمرًا بالغ الأهمية لصحتهم .
 

بالصور

زيادة الإنتاجية.. أسباب مهمة لتركيب التكييف في مكان العمل

التكييف

شاومي تنصح مستهلكي عرباتها بشراء سيارات تسلا .. ما السر؟

شاومي

لو اتسممت بعد وجبة ملوثة.. خطوات إسعاف منزلي سريعة تنقذك قبل الوصول للمستشفى

ما يجب فعله فورًا عند الإحساس بالإصابة بالتسمم الغذائي؟

ليلة عيد الزواج تتحول إلى كارثة.. مفاجأة صادمة في أولى حلقات "بتوقيت 2028"

فيديو

ايمان عبد اللطيف

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025

ايمان عبد اللطيف

متصورة في غرفة نومي.. تفاصيل اعترافات بوسي الأسد

حادثة كوبري أكتوبر برانج روفر

كارثة أعلى كوبري أكتوبر.. سائق متهور يصدم 3 سيارات ويصيب 4 ويحاول الهرب بسيارته الفارهة

ياسمين عبدالعزيز

ياسمين عبدالعزيز تعلن عن مشاركتها مع أحمد سعد في عمل جديد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا د. علي مصيلحي

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: على جسر الثقة نمضي

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

