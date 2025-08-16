السيطرة على حريق مخزن خردة في بولاق أبو العلا | فيديو

سيطرت قوات الحماية المدنية على الحريق الي اندلع في مخزن خردة في بولاق أبو العلا.

فصلت الأجهزة المعنية في القاهرة المرافق عن محيط حريق مخزن الخردة بمنطة سوق الترجمان في بولاق أبو العلا.

وأشارت التحريات إلى أن الحريق اندلع في مخزن خردة بالدور الأول بأحد العقارات وامتد للطابق الثاني بذات العقار المكون من 5 طوابق بمنطقة درب الشيخ فراج.

وشهدت سماء وسط القاهرة أدخنة كثيفة عقب نشوب حريق في منطقة الوكالة بمنطقة بولاق أبو العلا في القاهرة وهرعت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ بمنطقة بولاق أبو العلا في وسط القاهرة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا أفاد باندلاع حريق في منطقة الوكالة وعلى الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة لموقع الحريق.

تم الدفع بسيارات الحماية المدنية في القاهرة لموقع الحريق وجاري السيطرة على النيران وإخمادها ومنع امتدادها لباقي المحلات والعقارات السكنية المتواجدة بالمنطقة.



