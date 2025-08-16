الحماية المدنية تحاول السيطرة على حريق مخزن خردة في بولاق أبو العلا

تحاول فرق الحماية المدنية في القاهرة السيطرة على حريق اندلع في مخزن خردة بمنطقة درب الشيخ فراج ببولاق أبو العلا، حيث دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية في القاهرة بـ 6 سيارات إطفاء وخزان مياه.

حيث شهدت سماء وسط القاهرة أدخنة كثيفة عقب نشوب حريق في منطقة الوكالة بمنطقة بولاق أبو العلا في القاهرة وهرعت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ بمنطقة بولاق أبو العلا في وسط القاهرة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا أفاد باندلاع حريق في منطقة الوكالة وعلى الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة لموقع الحريق.

حيث جرى الدفع بسيارات الحماية المدنية في القاهرة لموقع الحريق وجاري السيطرة على النيران وإخمادها ومنع امتدادها لباقي المحلات والعقارات السكنية المتواجدة بالمنطقة.