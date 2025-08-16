السيطره على حريق في مزرعة مواشى بطوخ

سيطرت قوات الإطفاء فى القليوبية على حريق شب فى مزرعة مواشى بقرية كفر العمار دائرة مركز شرطة طوخ دون وقوع خسائر بشرية حيث اتت النيران على كميات كبيرة من قش الأرز والاعلاف وتم تحرير محضر بالحريق وتولت النيابة التحقيق .

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من مدير الحماية المدنية بالقليوبية يفيد نشوب حريق فى مزرعة مواشى بقرية كفر العمار دائرة مركز شرطة طوخ .

وانتقلت على الفور قوات الاطفاء حيث تم الاستعانه بـ ثلاث سيارات اطفاء من مدينة طوخ والعمار وكفر منصور وتم محاصرة السنة اللهب لمنع انتشارها ووصولها لحظيرة المواشى وتم السيطرة وجارى اعمال التبريد حيث التهمت النيران كميات من العلف وقش الارز .

وتبين ان المزرعة ملك " م ع " تاجر مواشى ورجحت الأجهزة الأمنية أن سبب الحريق عقب سيجارة ألقاه مجهول وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق .