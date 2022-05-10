الاختلافات بين أعراض إرتفاع وإنخفاض ضغط الدم .. تعرف عليها

هناك العديد من الاختلافات بين ارتفاع وانخفاض ضغط الدم، ويعتمد ارتفاع وانخفاض الضغط على ضغط الدم الذي يستخدمه القلب لضخ الدم إلى جميع أنحاء الجسم، ويتم قياس الضغط بالملليمتر زئبقي (mmHg)، لذا سنقوم بذكر الفرق بين الضغط المرتفع والمنخفض .

فروقات بين أعراض ارتفاع وانخفاض ضغط الدم

قالت الدكتورة حنان محمود، أخصائية علاج حالات السمنة والنحافة، أنه تتراوح قراءات الضغط المثالي ما بين 90-120 ضغط انقباضي، و 60-80 ضغط انبساطي .





وتابعت محمود في منشور لها عبر حسابها الرسمي على فيس بوك، أنه يكمن الفرق بين الضغط المرتفع والمنخفض في اختلاف قراءات الضغط الانقباضي والضغط الانبساطي.



وأضافت محمود: أن أبرز أعراض ارتفاع ضغط الدم، ما يلي :

الصداع واحمرار الوجه.

الدوار و الدوخة وطنين الأذن.

تكرار التبول.

تشنجات عضلية وسرعة في خفقان القلب.

وقد يكون بلا أعراض اطلاقاً (أي لا تظهر الأعراض بشكل واضح).

فروقات بين أعراض ارتفاع وانخفاض ضغط الدم



وأكدت محمود أن أعراض انخفاض ضغط الدم تشمل ما يلي :

الشعور بالعطش وبرودة في الجسم.

عدم وضوح الرؤية.

ضيق في التنفس وآلام في الصدر.

عدم انتظام في دقات القلب.

فقدان الوعي والتعب الشديد.