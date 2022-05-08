دراسة: ارتداء النظارات الشمسية تصيبك بالأرق

من المعروف أن النظارات الشمسية تحمي العينين من أضرار الأشعة فوق البنفسجية، والتعرض الضار لأشعة الشمس في أوقات معينة من اليوم، ولكن هل تعلم أنها يمكن أن تلحق الضرر بهرموناتك، وتؤدي إلى الأرق والاكتئاب؟.

وتعتبر النظارات الشمسية من أكثر الإكسسوارات بين الشباب اليوم ويميل الناس إلى الإفراط في استخدامها حتى عندما لا تكون مطلوبة، ومع ذلك فإن ارتدائها طوال الوقت يمكن أن يتدخل في ساعة الجسم اليومية ويسبب العديد من المشكلات الصحية.

قال تيم جراي، الاختصاصي الحيوي لتحسين الصحة، والمتخصص في علم النفس، ورجل الأعمال والمتحدث العالمي، إن ارتداء النظارات الشمسية يمكن أن يؤدي إلى تجويع الغدة الصنوبرية ويخدع الدماغ في التفكير في أنها غائمة ويمنع الجلد من الاستعداد للتعرض للجلد.

يقول الخبير الصحي إن النظارات الشمسية يمكن أن تعبث أيضًا بإيقاع الساعة البيولوجية للفرد مما قد يؤدي إلى التعب والأرق وحتى الاكتئاب (الاضطراب العاطفي الموسمي).

وفي حديثه عن أهمية ضوء الشمس، يقول جراي إنه يساعد في تنظيم هرموناتك عن طريق تحفيز منطقة ما تحت المهاد في الدماغ، والتي ترتبط بالغدة الصنوبرية.

وأكد الخبير إنه عندما لا تمتص عينيك ضوء الشمس بشكل طبيعي ، يمكن أن تتغير دورات الهرمونات لديك بشدة ، مما يؤدي إلى العبث بالعديد من أنظمة الجسم المختلفة وحالتك المزاجية.

ويضيف جراي: "يمكن أن تتسبب في إرهاق عينيك لأنهم يضطرون إلى العمل بجدية أكبر للحصول على الضوء الطبيعي، وهذا يمكن أن يؤدي إلى ضعف الرؤية بمرور الوقت".

مصدر المعلومات

hindustantimes